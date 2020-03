Erfolg im Onlinemarketing: Andreas Kaiser und Christian Gera starten gemeinsam durch

Gemeinsamwachsen.online begeistert mit neuem Lernansatz die Szene

Gemeinsam Wachsen ist ein Herzensprojekt und ein Novum im Onlinemarketing-Geschäft: Andreas Kaiser und Christian Gera haben es geschafft. Sie vermitteln breites und trotzdem tiefgründiges Online- Wissen aus jahrlanger Erfahrung. Gebündelt in einer einzigen, riesigen Lifetime-Lernplattform namens Gemeinsam Wachsen.

Eine weitere Besonderheit ist es, das das Wissen (auch von geladenen Experten) jeden Tag dort immer weiter anwächst : https://gemeinsamwachsen.online/flyer/

Jeder ist mit diesem Wissen in der Lage, in der digitalen Zeit Schritt gehen zu können – und durch erfolgreiches Onlinemarketing (ob haupt-oder nebenberuflich) ganz sicher über sich hinaus zu wachsen. Sei es denn als Blogger, Buchautor, von der eigenen Leidenschaft leben zu wollen, durch Affiliate Marketing Geld zu verdienen, Podcaster, Youtuber oder Influencer zu werden und viel viel mehr.

Kunden und Kooperationspartner sind von diesem innovativen Onlineprojekt schwer begeistert

“Von Anfänger bis hin zum Onlinemarketing-Vollprofi ist hier jeder herzlich Willkommen” sagt Andreas Kaiser.

Die Liebe zum Detail spürt man, wenn man sieht, wie erfolgreich der Community-Aufbau gemeinsam mit Christian Gera Schritt für Schritt voranschreitet. Kunden können überdies Fragen zu fehlenden Puzzlestücken im Onlinemarketing stellen – alles wird beantwortet.

Der Launch hat sogar weitere digitale Projekte hervorgebracht, wie unter anderem ein riesiges Onlinemarketing-Lexikon unter der Feder von Andreas Kaiser: https://klickehier.com/online-lexikon-2r

Jener begeistert durch seine bildhafte, authentische und vollkommen überzeugende Sprache seine Leser wie Video-Viewer auf seinem Youtube Kanal.

“So ein riesiges Wissens-Netzwerk ist wirklich einzigartig. Es lebt vor allem vom Input unserer Kunden und Partner. Hier stecken über 10 Jahre Erfahrungsschatz drin” betont Christian Gera.

Andreas Kaiser geht noch einen Schritt weiter: Wir gehen breit rein und spitz raus. Hier findet sicherlich jeder in seiner Onlinemarketing-Kategorie etwas. Haben wir oder Kunden dennoch eine Lücke im jeweiligen Wissens- und Kategoriebereich aufgetan (wie unter anderem Affliate-, E-Mail, Influencer-, Contentmarketing, Traffic-Strategien und Co. um nur wenige der bereits schon jetzt 27 Kategorien und zig Stunden Video- und Lernmaterial zu nennen), werden diese Dinge thematisiert und von uns oder einem jeweiligen Experten aufgefüllt. Ein Novum in der Branche.

Der Hintergrund der beiden Gemeinsam Wachsen Gründer liesst sich auch sehr spannend:

Christian Gera ist erfolgreich geworden durch seine Automatisierten Interviews auf bloggerinterview.com . Er ist als Bloggerherz Gründer bereits seit 2011 bekannter Blogger und mittlerweile Berufsblogger. Unter der Community Bloggerherz/Freizeitcafe hat er einen einzigartigen Meilenstein zur Selbstvermarktung für alle Menschen gesetzt, die Ihre Geschichte erzählen wollen. Mittlerweile sind es tausende Interviews und er will bis 2025 insgesamt 25.000 Menschen und Ihre Geschichte dahinter zeigen. Christian Gera ist zudem erfolgreicher Schriftsteller (1MIO Bloggertipps u.a.), Ghostwriter, Hörbuchsprecher und erschafft digitale Produkte mit Mehrwert. Er ist stark vernetzt mit den größten Onlinemarketern der Branche.

Andreas Kaiser war unter anderem früher als externer Hilfscoach bei Mehr Geschäft tätig und in der Pokalbranche unterwegs – er weiss also, wie Erfolg produziert wird. In jedem Fall ein erfolgreiches Team, mit dem man in den nächsten Jahren der Digitalisierung und Onlinemarketing- Selbstverwirklichung rechnen sollte.

Strategiegespräche, Mindset, Onlinecoaching, Positionierung und mehr.

Firmenkontakt

Quia Omnis

Andreas Kaiser

Richard-Kirchner-Stre 1

34537 Bad Wildungen

0173-3277123

info@der-online-business-erklaerbaer.com

https://www.der-online-business-erklaerbaer.com/30-min-gratis-strategie-gespraech/

Pressekontakt

Quis Omnis

Andreas Kaiser

Richard-Kirchner-Stre 1

34537 Bad Wildungen

0173-3277123

info@der-online-business-erklaerbaer.com

https://www.der-online-business-erklaerbaer.com/30-min-gratis-strategie-gespraech/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.