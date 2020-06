eprimo gehört zu den Top Ten der Ökostromanbieter

VOLTARIS erweitert mit der neuen Prüfstelle das Angebot der Zählerdienstleistungen für Gasmessgeräte. Am 15. Mai wurde die Prüfstelle GSL3 am Standort Merzig offiziell vom saarländischen Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz (LUA) gemäß den Vorschriften des Mess- und Eichgesetzes staatlich anerkannt. VOLTARIS ist damit nun Träger von drei staatlich anerkannten Prüfstellen für Elektrizitäts- und Gas-Messgeräte. In den Prüfstellen ERP3 in Maxdorf und ESL3 in Merzig übernimmt...