eprimo erhält Siegel “Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand”

Portal “Die Deutsche Wirtschaft”

– Auszeichnung für “unternehmerische Qualität”

– Exzellenz-Siegel als Vertrauenssignal in der digitalen Welt

Neu-Isenburg, 4. Mai 2020. “Die Deutsche Wirtschaft” (DDW), das Portal der Mittelstandsunternehmen, verleiht eprimo das Siegel “Exzellenzbetrieb Deutscher Mittelstand” als “weithin sichtbares Zeichen unternehmerischer Qualität”. Damit zeichnet die DDW eprimo als vertrauenswürdigen und zuverlässigen Geschäftspartner im Bereich Energie aus.

Für die Auszeichnung ermittelt die DDW auf der Basis eines “Katalogs” von 19 Kennziffern und Merkmalen die wichtigsten Unternehmen Deutschlands. In die Bewertung fließen betriebswirtschaftliche Grunddaten, Patente, innovative Produkte, Kooperationen sowie Aspekte wie der Betrieb von Social-Media-Accounts ein. Als weitere Qualitätsmerkmale führt DDW die Kooperationen mit Hochschulen an. Auf Basis dieser Kenngrößen konnte eprimo die erforderliche Exzellenz-Qualifikation vorweisen. “Das Siegel ist eine ganz besondere Auszeichnung, weil sie unsere hohen Ansprüche an Qualität und Leistungsstärke bestätigt”, sagt Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.