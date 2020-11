eprimo bindet Kunden ausgezeichnet ein

Internationaler EMEA Delta Award

– “Deine.Stimme”: Konzept und Umsetzung der Feedback-Plattform überzeugen international

– Kunden entscheiden bei Produktideen mit

Neu-Isenburg, 16. November 2020. Um Produkte und Dienstleistungen noch näher an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten, hat der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo die Kunden-Plattform “Deine.Stimme” aufgelegt. Das Konzept und die Umsetzung überzeugten nun auch die Experten für Kundenerlebnisse von Alida: eprimo erhält als einziges deutsches Unternehmen den internationalen EMEA Delta Award.

Alida vergab den Preis für eine herausragende Einbindung der Kunden in Entscheidungsprozesse in diesem Jahr an drei Unternehmen. Die preisgekrönte Plattform “Deine.Stimme” wird von eprimo seit Herbst 2019 eingesetzt, um den Austausch mit den Kunden zu vertiefen. Das Konzept: Durch kurze Umfragen geben Konsumenten auf “Deine.Stimme” ihre Meinung zu Produktideen ab und wirken direkt an deren Entwicklung mit. Über eine schnelle Anmeldung können interessierte eprimo-Kunden Teil der Community werden. Bisher haben sich rund 1.000 Teilnehmer dazu entschieden, über diesen Weg in den direkten Austausch mit den Teams von eprimo zu treten.

Ist eine Produktidee gut? Wie können bestehende Angebote verbessert werden? Über “Deine.Stimme” sind die Verbraucher ohne Umwege in die Entscheidungsprozesse bei eprimo eingebunden. “Bei eprimo stellen wir den Kunden jeden Tag aufs Neue in den Mittelpunkt”, so Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo. “Dank unserer digitalen Community-Plattform “Deine.Stimme” können wir uns jetzt noch besser an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten.”

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

Bildquelle: eprimo GmbH