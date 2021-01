Epidemie der Wahrheit – Eine gesellschaftskritische Satire mit hohem Unterhaltungswert

Oliver Mey erzählt in “Epidemie der Wahrheit” eine Geschichte, in der kein Charakter lügen kann.

Was würde geschehen, wenn alle Menschen, inkl. Ehemänner, die Nachbarn, Banker, Berühmtheiten und Politiker nur noch Wahrheiten sprechen könnten? Genau diese Frage will dieser unterhaltsame Roman beantworten. Es breitet sich in der Welt dieses Buches unaufhaltsam ein nie da gewesenes, unerklärliches Syndrom aus. Unter dessen Einfluss verspüren die Betroffenen den Drang, die Wahrheit zu sagen: Es ist eine Epidemie der Wahrheit! Die zwei jungen Freundinnen Cindy (in den USA) und Ulrike (in Europa) sind diesem Phänomen auf der Spur. Sie tauschen sich rege über das Internet aus und werden bald von weiteren Mitstreitern gefolgt.

Trotz aller Bemühungen stößt das Team in “Epidemie der Wahrheit” von Oliver Mey jedoch nur auf Skepsis und Unverständnis. Doch wie bedrohlich sind die Auswirkungen einer solchen Epidemie für eine Gesellschaft? Was hieße es, wenn die Schutzwälle institutionalisierter Lügen einbrechen würden? Cindy und Ulrike müssen sich rechtzeitig Gehör verschaffen, um die Menschheit vor einem Kollaps zu bewahren. Der Roman ist sehr unterhaltsam und wird die meisten Leser bereits im ersten Kapitel entweder zum Lachen oder Staunen bringen. Allerdings regt die Handlung auch zum Nachdenken über die Bedeutung von Wahrheit und die Notwendigkeit von Lügen an.

“Epidemie der Wahrheit” von Oliver Mey ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21677-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

