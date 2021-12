enviaM-Gruppe gehört zu beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland

Eine aktuelle Studie der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue und der Tageszeitung Die WELT zeigt, dass die enviaM-Gruppe zu Deutschlands beliebtesten Arbeitgebern gehört. In der Untersuchung „Deutschlands beste Arbeitgeber 2021“ haben mehr als 800.000 Bürger fast 4.000 Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Dienstleistung, Handel und Industrie bewertet. Sie gaben zudem an, wer als Arbeitgeber authentisch ist und eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Die enviaM-Gruppe punktet dabei in der Kategorie der Dienstleister und sichert sich das Prädikat „Sehr hohe Attraktivität“.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. In Zeiten des demografischen Wandels ist die Attraktivität des Arbeitgebers mehr denn je ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Die enviaM-Gruppe ist hier auf einem guten Weg, wie die Studie belegt. Wir werden auch künftig die Energiezukunft in Ostdeutschland gestalten und die Weiterentwicklung der Energiewende zum Wohl der Gesellschaft vorantreiben“, sagt Sigrid Nagl, Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei enviaM.

In der Erhebung gaben die Bürger an, welche der gelisteten Unternehmen sie als Arbeitgeber kennen und beurteilen können. Anschließend wurden sie gefragt, wie sie die Attraktivität des Arbeitgebers bewerten. Dabei konnte ein Wert zwischen 1 (ausgezeichnet) und 5 (schlecht) angegeben werden. Je Unternehmen bildeten die Experten mithilfe dieser Angaben einen ungewichteten Mittelwert, der über die Platzierung im Ranking entscheidet. Überdurchschnittlich gut bewertete Firmen erhielten die Auszeichnung „Deutschlands beste Arbeitgeber – sehr hohe Attraktivität“.

Die Ergebnisse der Studie „Deutschlands beste Arbeitgeber“ wurden am 1. November 2021 in der Tageszeitung Die WELT veröffentlicht.



www.facebook.com/enviaM

www.twitter.com/enviaM

www.instagram.com/enviam_gruppe/

www.linkedin.com/company/envia-mitteldeutsche-energie-ag

www.xing.com/companies/enviam-gruppe

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt knapp 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmens-gruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Firmenkontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

josephine.soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Pressekontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

Josephine.Soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Bildquelle: enviaM