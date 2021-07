Entwicklungsexperten und Schlüsseltechnologien für die Bewältigung der steigenden Komplexität Ihrer Projekte

digitalsalt hilft Ihnen dabei, Lösungen für die stetig komplexer werdenden digitalen und globalen Anforderungen zu finden. Wir kümmern uns um alles rund um die Entwicklung Ihrer Produkte und Prozesse.

Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wer in 10 Jahren überhaupt noch in der Lage sein soll, die immer komplexer werdenden Systeme in Ihrem Unternehmen oder bei Ihrem Kunden zu überblicken?

Die Antwort: Niemand! Die Lösung: rigorose Digitalisierung.

Wir bereiten Ihr Unternehmen oder Ihr Großprojekt auf die stetig komplexer werdenden digitalen und globalen Anforderungen vor. Dabei erzielen wir nicht nur wirtschaftlichen und technologischen, sondern auch menschlichen Fortschritt. Schließlich bringt die Einführung neuer Methoden und neuer Software neben den technischen Hürden auch menschliche Herausforderungen mit sich. Wir helfen Ihnen, beide gleichermaßen zu meistern, und geben Ihnen nicht nur die nötigen Tools an die Hand, sondern auch die entsprechenden Hilfestellungen.

Wir kümmern uns um alles rund um die Entwicklung Ihrer Produkte und Prozesse: Wir entwickeln Systeme, Softwarelösungen, Logistik- und Datenmanagement-Tools und alles, was dazugehört.

Egal welche Größe Ihr Projekt hat: Unser Team unterstützt Sie dabei, nachhaltige und unternehmerische Lösungen für aktuelle und bevorstehende Herausforderungen zu finden. Dabei verstehen wir Ihr Unternehmen, Ihre Teams und Ihre Mitarbeiter stets als Partner, mit denen wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten.

Wir setzen auf einen vertrauensvollen Umgang, so stellen wir sicher, dass alle hochmotiviert am Veränderungsprozess mitwirken und die Mitarbeiter Ihres Unternehmens nach unserer Arbeit fit sind im Umgang mit der Technologie von morgen.

Sie benötigen Unterstützung in der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsprojekte?

Wir unterstützen Sie ganzheitlich in den Bereichen Project Management, Systems Engineering (z.B. Anforderungsmanagement, Konfigurationsmanagement u.a.), Software Development, Product Lifecycle Management, Integrated Logistics Support oder Data & Analytics.

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf – wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Wir sind eine Managementberatung mit Fokus auf Systems Engineering, Projektmanagement, Data & Analytics und Digitalisierung mit Sitz in Lüneburg. Unsere Entwicklungsexperten sind für nationale und internationale Großprogramme im Umfeld zukunftsweisender Technologien tätig.

