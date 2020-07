Entspannt und sicher auswärts essen Corona-Zeiten

Mues-Tec Spiegeltechnologie als digitale Speisekarte in Restaurants und Cafés

Dekorativ, informativ und sicher: Damit die Speisekarte nicht zur Hygienefalle wird, bietet Mues-Tec seine Spiegeltechnologien auch mit Mehrwertattributen für den Gastgewerbesektor. Damit ermöglicht der Spezialist für interaktive Spiegel allen Gastgewerbetreibenden eine neue, revolutionäre Plattform für die Kommunikation mit dem Gast in allen Bereichen von Restaurants, Cafés, Bars und Bistros. Während die dekorativen Spiegel stilvolle Akzente setzen, begrüßt die darin integrierte Elektronik den Gast und lädt ein, die Spezialitäten des Hauses, die Happy Hour oder besondere kulinarischen Angebote zu genießen. Ansprechend abgebildete Speisekarten, Gerichte oder Getränke machen Appetit und wecken beim Gast die Lust zum Bestellen und Verweilen, ohne durch die Desinfektion von Speisekarten gestört zu werden und ohne Infektionsrisiken durch Blättern in Speisekarten oder sonstigen Broschüren. Innovative LED Technologie garantiert eine brillante Bildqualität, hochwertige Bauteile sorgen für solide Funktion.

Mues-Tec setzt so neue Standards in der Kommunikation zwischen Gast und Gastgeber und bietet eine breite Palette an Spiegeltechnologien, die bei Bedarf auch Kooperation mit dem Auftraggeber und/oder Architekten individuell gestaltet und von der IT-Abteilung bei Mues-Tec konfiguriert werden können.

Die Firma Mues-Tec entwickelt und vermarktet einzigartige intelligente Spiegel und wasserfeste Spiegel-TV-Lösungen, die in Privathäusern, Geschäftsräumen, öffentlichen Einrichtungen und Hotels für Unterhaltung und Information sorgen.

