Entspannt umziehen – Beim Wohnungswechsel hilft eine Checkliste

Der Onlineservice von Das Telefonbuch erleichtert die Vorbereitung

Ein Umzug ist immer eine große Sache – aufwendig und kostenintensiv. Zudem haben die meisten Deutschen nicht wirklich viel Übung darin, denn die Wohnung wird nur vier bis fünf Mal im Leben gewechselt. Deswegen empfiehlt es sich, den eigenen Umzug möglichst gut vorzubereiten. Am einfachsten geht das mit einer entsprechenden Checkliste, die es kostenfrei im Internet gibt.

Besonders durchdacht ist die ” Checkliste Umzug” auf www.dastelefonbuch.de. Hier wird übersichtlich und gut strukturiert durch den Umzug geführt, von der Kündigung der alten Wohnung über die Organisation des Transportunternehmens bis hin zur Adressänderung. So ist an alles gedacht und das Großereignis kann möglichst nervenschonend über die Bühne gehen. Außerdem lässt sich die Checkliste ausdrucken, als ausfüllbare PDF-Datei speichern oder per E-Mail versenden. “Ein Umzug bedeutet immer jede Menge Organisationsaufwand. Handwerker und Umzugsunternehmen haben oftmals volle Auftragsbücher, deshalb sollten frühzeitig Termine fix gemacht werden”, so Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Telefonbuch-Servicegesellschaft. Links zu Umzugs- und Transportunternehmen vor Ort liefert die Checkliste gleich mit.

Das Telefonbuch, seit Jahrzehnten in fast jedem Haushalt in Deutschland zu finden, bietet sowohl online als auch per App zahlreiche Serviceangebote sowie hilfreiche Informationen für Verbraucher. Dazu gehören neben weiteren Checklisten zum Beispiel die Benzinpreissuche oder der TerminService. Weitere Informationen findet man unter https://www.dastelefonbuch.de/Checkliste.

Über Das Telefonbuch:

Das Telefonbuch wird von DTM Deutsche Tele Medien und 38 Verlagen Das Telefonbuch gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Das Telefonbuch den Nutzern als Buch, online und mobil über www.dastelefonbuch.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Das Telefonbuch medienübergreifend ca. 880 Mio. Nutzungen*.

Die Wort-Bild-Marke Das Telefonbuch ist im Markenregister für die Das Telefonbuch Zeichen-GbR eingetragen und kennzeichnet alle Produktausprägungen in sämtlichen Medien. Auch der markante rote Winkel genießt Markenschutz und trägt zu einem hohen Wiedererkennungswert bei.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020

Kontakt

Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH

Michael Hein-Beuting

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt

069-2682-5316

kontaktinfo@dastelefonbuch-marketing.de

http://www.dastelefonbuch.de

Bildquelle: SeventyFour/istock