Entheon Biomedical kündigt Investition und Geschäftsvereinbarung mit Heading Health LLC an

Vancouver (BC), 4. Januar 2021. Entheon Biomedical Corp. (CSE: ENBI) (FWB: 1XU1) (Entheon oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung psychedelischer Arzneimittel zur Behandlung von Suchterkrankungen spezialisiert ist, kündigt eine Geschäftsvereinbarung mit Heading Health, LLC (Heading Health) an, einer psychiatrischen Klinikplattform, deren Schwerpunkt auf der Verabreichung von Therapien mit Psychedelika zur Behandlung von psychischen Erkrankungen liegt. Außerdem investierte Entheon in Heading Health.

Entheon hat sich an einer Finanzierung über die Emission von Vorzugsaktien der Serie A beteiligt und durch eine Investition von 200.000 US-Dollar eine Beteiligung von 5 % an Heading Health erworben. Gemäß den Investitionsbedingungen kann Entheon seine Gesamtbeteiligung an Heading Health im Rahmen einer anschließenden Finanzierungsrunde auf bis zu 10 % erhöhen.

Durch die Investition in Heading Health erhält Entheon Zugang zum Bereich der ketamingestützten Therapien. Hierzu zählt auch Spravato, ein von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassenes Ketaminprodukt, dessen Kosten von Krankenkassen erstattet werden. Diese Geschäftsvereinbarung bietet Entheon auch Zugriff auf Daten über die Ketamintherapie und die Erfahrungen der Patienten. Diese Daten werden zu Forschungszwecken genutzt und in die Entwicklung von Entheons eigener Therapieerfahrung mit psychedelischen Arzneimitteln einfließen. Heading Health wird Entheon bei der klinischen Praxis und dem Einsatz von Geräten zur Erfassung von Biomarkern in der allgemeinen psychiatrischen Praxis und bei Ketaminbehandlungen unterstützen. Die einzelnen Parameter der Vereinbarung wurden in einer Absichtserklärung festgelegt und stehen unter dem Vorbehalt der Ausführung einer endgültigen Vereinbarung durch beide Parteien.

Unsere Investition in Heading Health bietet uns Zugang zu Umsatz- und Lernmöglichkeiten im bestehenden Markt für Ketaminkliniken. Das Team von Heading Health verfügt über reale Erfahrung im Betrieb von Kliniken mit mehreren Standorten und wir sind begeistert von den langfristigen Chancen, die sich aus so einer Partnerschaft ergeben, erklärt Timothy Ko, CEO von Entheon. Die Möglichkeit, auf Daten im Hinblick auf den ketamingestützten Therapieprozess eines Patienten zuzugreifen und diese zu analysieren, ist eine spannende Sache und wird möglicherweise Einfluss auf die erfolgreiche Entwicklung des eigenen DMT-gestützten Behandlungsprogramms von Entheon nehmen. Gleichzeitig ermöglichen uns diese Daten Erkenntnisse darüber, wie das Therapiemodell mit Psychedelika im Allgemeinen im Hinblick auf positive Behandlungsergebnisse bei Patienten optimiert werden kann.

Diese erste Investition durch Entheon ist eine Bestätigung der entscheidenden Rolle, die Heading Health bei diesem jungen Behandlungsansatz für psychische Erkrankungen spielt. Überdies erkennt Entheon den bedeutenden Wert der Daten, die Heading erheben wird, um die Behandlungsergebnisse bei den Patienten zu verbessern, meint Simon Tankel, CEO von Heading Health. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Partnerschaft mit Entheon, um gemeinsam evidenzbasierte Protokolle für psychedelische Therapien zu entwickeln.

Über Entheon Biomedical Corp.

Entheon ist ein auf Forschung und Entwicklung spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von sicheren und wirksamen psychedelischen Therapeutika auf Basis von N,N-Dimethyltryptamin (DMT-Produkte) zur Behandlung von Suchterkrankungen und Substanzgebrauchsstörungen beschäftigt. Sofern alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen erteilt werden, hat Entheon die Absicht, Einnahmen über den Verkauf seiner DMT-Produkte an Ärzte, Kliniken und zugelassene Psychiater in den Vereinigten Staaten, bestimmten Ländern der Europäischen Union sowie in ganz Kanada zu erzielen.

Über Heading Health LLC

Heading Health wurde in Austin (Texas, USA) gegründet und bietet ein umfassendes Angebot an Therapien und Diagnoseinstrumenten für die Behandlung psychischer Probleme. Dazu gehören das Nasenspray Spravato® (Esketamin) für behandlungsresistente Depressionen, intramuskuläres (IM) Ketamin, die transkranielle Magnetstimulation (TMS) und Telepsychiatrie für Depressionen, Angstzustände, PTBS und Zwangsstörungen. Das Managementteam von Heading Health, das von Dr. Steven Levin, einem Facharzt für Psychiatrie mit mehr als 10 Jahren Klinikerfahrung, geleitet wird, ist erfahren im Betrieb und der Expansion von psychiatrischen Kliniken in mehreren Bundesstaaten und in der Erwirkung einer Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Es hat auch Pionierarbeit geleistet und die effizientesten und wirksamsten Durchbrüche in der klinischen Forschung und im Technologiebereich erzielt.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen:

Entheon Biomedical Corp.

Joseph Cullen, Investor Relations

Tel: +1 (778) 919-8615

joe@entheonbiomedical.com

entheonbiomedical.com/

Medienanfragen richten Sie bitte an Crystal Quast:

Bullseye Corporate

Crystal Quast

Tel: +1 (647) 529-6364

Quast@BullseyeCorporate.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen darstellen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die sich auf eine strategische Investition, die Performance einer solchen Investition und andere Angelegenheiten beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsleitung des Unternehmens getroffen wurden. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren, angemessen sind, sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gesetzt werden, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung des Unternehmens für die Zukunft zu geben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich nicht für andere Zwecke auf solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z.B. Investitionsentscheidungen, verlassen sollte. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Vereinbarung abzuschließen und aussagekräftige Daten zu gewinnen (wenn überhaupt), die Ausübung der Optionen zur Erhöhung seiner Beteiligung an Heading Health und den Erfolg einer solchen Investition. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht bedenkenlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

