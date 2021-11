Entdecke Dein Human Design – Journal

Entdecke Dein Human Design – Durch Journaling wertvolles Wissen in den Alltag integrieren

Carmen Kihm arbeitet als Transformationsmentorin und Coach u.a. mit den Schwerpunkten Burnout Prävention und Resilienztraining. In Ihren Coachings nutzt Sie u. a. Human Design und bietet offline wie online individuell zugeschnittene Programme im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstsein an, ebenso hält Sie Vorträge und Veranstaltet Seminare. Ihr Buchprojekt ist in Zusammenarbeit mit Eva Fischer, Human Design Coach, entstanden.

Mit dem Journal ist es möglich, das wertvolle Wissen aus dem Human Design in den Alltag zu integrieren.

Seit einiger Zeit nimmt das Interesse an Human Design stark zu und wird dadurch immer bekannter und beliebter. In einem Human Design Reading können anhand des Geburtscharts einer bestimmten Person verschiedenste Informationen ausgelesen werden. So kann beispielsweise eine Stärken-Schwächenanalyse erstellt werden, sowie Potentiale, Neigungen und Fähigkeiten erkannt werden.

Welche Frage stellen die Menschen am Häufigsten?

„Wie kann ich Human Design in meinem Alltag anwenden?“ so die prompte Antwort von Kihm. „Und genau dies war der Grund warum dieses Journal entstanden ist. Mit diesem Journal ist es jetzt möglich, sich mit seinem einzigartigen Design intensiv zu beschäftigen, um dann selbst zu entscheiden, wie man es im Alltag umsetzten möchte. Die Möglichkeiten sind vielfältig und jeder kann das Human Design auf seine eigene individuelle Art umsetzen – zum Beispiel durch Selbstreflektion.“

Was erwartet die Menschen, die sich für dieses Journal rund um Human Design entscheiden?

„Auf 380 Seiten enthält dieses Buch eine Mischung aus Informationen, Reflektionsfragen und natürlich Journaling. Uns war diese Mischung sehr wichtig, weil wir so den Menschen die Möglichkeit geben, sich durch das Human Design besser kennenzulernen und natürlich auch sich selbst zu reflektieren und es so in ihr Leben und den Alltag zu integrieren. Im Buch gehen wir auf die 5 Grundbausteine des Human Design ein, das sind die Typen, Strategien, Profile, Zentren und Autoritäten. In jedem Kapitel lernt man sich besser kennen und man hat die Möglichkeit Konditionierungen und alte Muster zu erkennen und zu verändern.“

Ersetzt dieses Journal dann ein Human-Design-Reading?

Darauf antwortet Kihm mit einem klaren Nein. „In einem Human Design Reading geht man viel tiefer. In einem Reading geht man auf die unterschiedlichsten Aspekte ein und es werden noch weit mehr Einzelheiten ausgelesen. Entscheidend dabei ist, dass es immer auf das Thema ankommt, auf das im Reading eingegangen werden soll.“

