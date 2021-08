Drahtbiegeteile aus Deutschland

Ob Drahtbiegeteile für die Möbelindustrie oder die Hobby Branche, Drahtbiegeteile werden in rekordmengen produziert und an Mann gebracht.

Im Produzierenden Gewerbe hat man es heute in Deutschland nicht einfach Preisgünstig auf dem Markt zusammen mit den importierten Produkten zu konkurrieren. Allein die Tatsache dass der Mindestlohn nicht nur festgesetzt ist sondern auch von Jahr zu Jahr um mindestens 2 % wächst macht es schwierig mit den Lohnkosten die Preise so zu kalkulieren dass sie auf dem Markt eine Chance gegen den Massenimport aus Fernost haben, wo die Lohnkosten deutlich niedriger ausfallen. Laut eigener Aussage des Firmenchefs eines Namhaften Unternehmens für Drahtbiegeteile aus Oberfranken kann man diesen Preiskampf so auch niemals gewinnen. Es geht einzig und allein um die bessere Qualität hierzulande die unsere von der Importware unterscheidet. Da der europäische Markt von heute immer mehr auf Qualität als auf den Preis setzt gibt es enorm viel Potential für heimische Hersteller. www.drahtbiegeteile-dbs.de

Durch den Qualitätsorientierten europäischen Absatzmarkt profitieren deutsche Hersteller in nahezu jeder Branche. Dazu gehören auch die Drahtbiegeteile Hersteller. Durch die Verschiebung zu guten und langlebigen Drahtbiegeprodukten ist auch sehr viel Spielraum in Sachen Kreativität frei. Dadurch können wir noch auf ein enormes Wachstum in der Drahtbiegeteile Branche zählen. www.dbs-metall.de

Drahtbiegeteile Hersteller

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

