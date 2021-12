Energieoptimierung reduziert unnötige Energierkosten

In fast jedem Betrieb oder Gewerbegebäude gibt es die Möglichkeit die Leistungsspitze zu reduzieren!

Worum geht es bei der erwähnten Kosteneinsparung?

In jedem Betrieb gibt es dieses Szenarium:

Kurzzeitig wurden viele Anlagen gleichzeitig betrieben. Die Folgekosten in der Stromabrechnung werden in diesem

Moment meist nicht berücksichtigt. Auch während der normalen Produktion werden häufig ohne die Folgen zu beachten unnötig hohe Leistungsspitzen produziert. Doch soweit muss es nicht kommen.

Bereits eine einzige, meist achtlos produzierte Leistungsspitze, kann die Energiekosten folgenschwer in die Höhe treiben.

Sehr häufig macht der Leistungspreis ein Viertel der Stromrechnung aus. Dabei lassen sich diese Kosten durchaus reduzieren. Die Leistungspreise bewegen sich hierbei in der Regel zwischen 15 und 130 €/kW.

Den meisten sind diese, in der Stromabrechnung abgerechneten Kosten unbekannt. Hier wird von Energieversorger monetär bewertet, wie homogen das Energieabnahmeverhalten war.

Mit einer Energieoptimierung, vielen nennen diese Anlagen auch Lastspitzenoptimierung, können das Abnahmeverhalten der Energie verbessert – und somit die unnötigen Kosten erheblich verringert werden.

Die Firma KBR GmbH in Schwabach ist seit Jahrzehnten die Fachfirma, wenn es um die Optimierung des Leistungsbezuges geht. Gerne unterstützen wir Sie mit einem kostenfreien Erstgespräch und der Projektierung Ihrer Einsparung.

Enrgieeffizienz hat keinen Preis – sondern nur eine Rendite.

Mehr Effizienz: Vorhandene Energien so effizient wie möglich zu nutzen gewinnt für Unternehmen immer größere Bedeutung. Es gilt Energienetze gleichmäßig auszulasten, teure Lastspitzen zu vermeiden und unnötige Energiekosten zu verhindern. Gebot der Stunde ist es exakte Prognosen zu treffen, Einsparpotenziale zu erkennen und richtige Strategien zu entwickeln. Das System von KBR hilft dem Energieverantwortlichen diese Aufgaben zu erfüllen.

Firmenkontakt

KBR GmbH

Christian Wiedemann

Am Kiefernschlag 7

91126 Schwabach

09122/63730

info@kbr.de

http://www.kbr.de

