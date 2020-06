Endlich wieder ins Colonia Brauhaus

Der Aceto Balsamico di Modena ist ein Balsamico-Essig, welcher in der Stadt Modena in Italien produziert wird. Als weltweit bekannte italienische Spezialität findet er viele Anwendungen in der guten Küche. WIE ERKENNE ICH DEN ECHTEN BALSAMICO DI MODENA? Der echte Aceto Balsamico di Modena darf nur in Modena hergestellt werden. Dieser Balsamico-Essig wird aus gekochtem Traubenmost gewonnen. Seine Farbe ist dunkelbraun, der unverwechselbare Geschmack süß-säuerlich...