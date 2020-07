Endlich. Urlaub in Sicht! Endlich. Urlaub in Sicht!

Für den sicheren Urlaub. Inmitten der Berge

Wir haben sie wieder offen. Unsere G. Pforten.

Und dürfen Sie endlich wieder in unserem Haus begrüßen.

Selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorschriften.

Aber: Social Distancing ist bei uns seit jeher Devise.

Denn Social Distancing bedeutet für uns Raum. Und Zeit.

Für den individuellen Genuss.

Und, um dem Wunsch jedes Gastes Ausdruck zu verleihen: nach Privacy.

Im Restaurant. Im Spa-Bereich. In der Lobby. Und in der Natur sowieso.

Gerade in unserer atemberaubenden Bergwelt gibt es kein zu nah. Oder zu eng.

Eher schon zu hoch. Oder zu weit.

Traumhafte Aussichten. Auch in Richtung Strand. Südsee.Feeling.

Und das in Österreich. An unserem Gold.Strand.

Mit privaten Liegebereichen. Und coolen Drinks.

Und nach einem erfrischenden Sprung in unseren Naturbadesee.

Bleiben keine Wünsche offen.

TOP.ANGEBOT:

MEIN.WERT.VOLLSTES.

– 4 oder 7 Nächte. Anreise täglich möglich.

– 4 oder 7 Nächte. In der Kategorie. Nach deiner Lust. Und Laune.

– inklusive Goldberg Kulinarik mit Frühstücksbuffet. Nachmittagssnack. Abend. Wahlmenü in – 5 Gängen mit Salat- und Käsebuffet

– Entspannen im 1500 m² Spa Bereich mit Infinity Pool. Saunen. Goldstollen.

– Naturbadesee mit Sandstrand. Beheizt mit Energie aus Erdwärme.

– 25 bzw. 50 Euro Rabatt. Für eine Anwendung nach Wahl. Im Spa Bereich. Bis 15.00 Uhr einlösbar. (Rabatt gestaffelt nach Nächten)

– Aktivprogramm mit 3-4 x wöchentlich Yoga

– Wanderprogramm und alle weiteren Goldberg Inklusivleistungen

Preisbeispiel Studio S superior:

ab Euro 640 pro Person für 4 Nächte

und ab Euro 1.120 pro Person für 7 Nächte

Preisbeispiel Turmsuite L:

ab Euro 840 pro Person für 4 Nächte

und ab Euro 1.470 pro Person für 7 Nächte

Gültig ab sofort. Bis Anfang November 2020.

Verlängerungsnacht buchbar. Zum Vorzugspreis.

Jetzt buchen. Und träumen.

Who says paradise has to be tropical?

Wir beweisen Ihnen sehr gerne. Das Gegenteil!

Und freuen uns schon jetzt auf Sie!

Georg & Vera Seer mit Peter und Anna

und dem DAS.GOLDBERG Team

AS.GOLDBERG ist Ihr exklusives Designhotel in Österreich und verspricht Ihnen einen angenehmen Wohlfühlaufenthalt. Inmitten des herrlichen Salzburger Lands können Sie hier einen unvergesslichen Sommer- oder Winterurlaub im Zeichen der Entspannung verbringen. Genießen Sie unser modernes Hotel in Bad Hofgastein mit unserem vielseitigen Angebot für Übernachtungen, Wellness und Entspannung.

Kontakt

DAS.GOLDBERG

Vera Seer

Haltestellenweg 23

5630 Bad Hofgastein

+43 (0) 6432 6444

info@dasgoldberg.at

http://www.dasgoldberg.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.