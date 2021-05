Endlich Gastro- und Hotel-Öffnungen

Oldenburg (ots) - Radfahren erlebt nicht erst in Zeiten der Corona-Pandemie einen echten Aufschwung. Auch in Oldenburg sieht man ringsum Fahrräder und die Wege ins naturschöne Umland sind kurz. Für Radfahrbegeisterte und Rätselfreunde gibt es nun ein neues Angebot. Unter dem Motto "Escape by Bike - Das Geheimnis des Hofgärtners" wurde zur neuen Fahrradsaison in Oldenburg und dem Ammerland eine 45 Kilometer lange Fahrrad-Erlebnis-Route...