Endeavour Silver meldet höchste Quartalsproduktion seit zwei Jahren; produziert 1.117.289 oz Silber und 12.586 oz Gold (2,1 Mio. oz Silberäquivalent) im 4. Quartal 2020

VANCOUVER, British Columbia, 7. Januar 2021 — Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) meldet die höchste Quartalsproduktion der letzten zwei Jahre aus seinen drei hochgradigen Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko: Guanacevi im Bundesstaat Durango, Bolañitos im Bundesstaat Guanajuato und El Compas im Bundesstaat Zacatecas. Die Produktion im vierten Quartal 2020 betrug 1.117.289 Unzen Silber und 12.568 Unzen Gold, was 2,1 Millionen Unzen Silberäquivalent (“AgEq”) bei einem Silber-Gold-Verhältnis von 80:1 entspricht.

Die Produktion des Unternehmens für das Gesamtjahr 2020 erfüllte die ursprüngliche Prognose, ungeachtet der von der Regierung angeordneten zweimonatigen Aussetzung des Betriebs aufgrund der Pandemie. Im Geschäftsjahr 2020 belief sich die Silberproduktion auf insgesamt 3.513.767 Unzen und die Goldproduktion auf insgesamt 37.139 Unzen bzw. 6,5 Mio. Unzen AgÄq. Das Unternehmen zog seine Produktionsprognose für 2020 Anfang April aufgrund der COVID-19-Pandemie und der von der mexikanischen Regierung angeordneten vorübergehenden Betriebsunterbrechung zurück und entschied sich dafür, keine revidierte Prognose herauszugeben, als die Produktion Ende Mai wieder aufgenommen wurde, da die Pandemie weiterhin Unsicherheiten mit sich brachte.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, kommentierte: “Endeavour hat dank der Maßnahmen, die wir 2019 eingeleitet haben, um die Minen Guanacevi und Bolañitos wieder in die Gewinnzone zu bringen, die stärkste operative Leistung seit zwei Jahren erzielt. Ich möchte unser Produktionsteam für seine geleistete harte Arbeit, sein Engagement und seine Belastbarkeit während der globalen Pandemie loben, um unsere Sicherheits- und Produktionsziele im vergangenen Jahr zu erreichen.”

“Solange uns die Pandemie noch begleitet, werden wir mit unseren erhöhten Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen sorgfältig arbeiten, und wir machen die Sicherheit unserer Mitarbeiter weiterhin zu unserer obersten Priorität. Unsere gesamte Belegschaft war im Jahr 2020 flexibel, innovativ und verantwortungsbewusst, was es uns ermöglichte, unter diesen Umständen außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.”

“Vorbehaltlich unserer ausstehenden Machbarkeitsstudie, einer angemessenen Finanzierung und der Zustimmung des Boards planen wir, unsere Aufmerksamkeit in diesem Jahr auf die Entwicklung unseres nächsten Kernprojektes, das Projekt Terronera im Bundesstaat Jalisco, zu richten. Dieses Jahr sollte sich als sehr lohnend für unsere Mitarbeiter, die Gemeinden und Stakeholder erweisen.”

Die Silber- und Goldproduktion war im 4. Quartal 2020 höher als im 4. Quartal 2019, was auf die anhaltenden betrieblichen Verbesserungen in den Minen Guanacevi und Bolañitos zurückzuführen ist. Bei Guanacevi stieg der Durchsatz im 4. Quartal 2020 um 15 %, wobei die verarbeiteten Silberäquivalentgehalte im Vergleich zum 4. Quartal 2019 um 31 % anstiegen. Bei Bolañitos stieg der Durchsatz im 4. Quartal 2020 um 31 %, wobei die Silberäquivalentgehalte im Vergleich zum 4. Quartal 2019 um 8 % zunahmen.

Trotz des vorübergehenden Stillstands im 2. Quartal 2020 übertraf die jährliche Silberproduktion den oberen Bereich der ursprünglichen Prognose um 1 %, die Goldproduktion verfehlte den unteren Bereich um 2 % und die Silberäquivalentproduktion erreichte den mittleren Bereich der ursprünglichen Produktionsprognose für 2020.

Highlights im vierten Quartal 2020

– Die konsolidierte Produktion verbesserte sich weiter von Quartal zu Quartal: Die Silberäquivalentproduktion stieg im Vergleich zum 3. Quartal 2020 um 21 %, vor allem aufgrund eines höheren Durchsatzes.

– Guanacevi zeigte weiterhin eine überdurchschnittliche Leistung: Die Silber- und Goldgehalte lagen weiterhin deutlich über dem Plan und der Anlagendurchsatz näherte sich der Anlagenkapazität.

– Bolañitos hat sich weiter verbessert: Der Durchsatz übertraf den Plan, näherte sich der Anlagenkapazität und war der höchste seit 2018; der Goldgehalt entsprach dem Plan und der Silbergehalt blieb unter dem Plan.

– El Compas blieb stabil: Der Durchsatz blieb stabil und lag nahe der Anlagenkapazität, die Goldgehalte lagen im Plan, die Silbergehalte blieben unter dem Plan und angesichts der kurzen Lebensdauer der Mine prüft das Management alternative Minenpläne, um einen positiven freien Cashflow im Jahr 2021 sicherzustellen.

– Metallverkäufe und Bestände: Verkaufte 1.419.037 oz Silber und 13.850 oz Gold, hielt 105.925 oz Silber und 388 oz Gold an Barrenbestand und 10.559 oz Silber und 1.071 oz Gold an Konzentratbestand.

– Positive Brownfields-Explorationsergebnisse von den drei Minen geliefert: Bei den Bohrungen wurden weiterhin hochgradige Gold-Silber-Mineralisierungen in der Ader Santa Cruz bei Guanacevi, in den Adern Melladito und San Bernabe bei Bolañitos und in den Adern Misie und Calicanto bei El Compas durchteuft.

– Erweiterung der Landposition und Wiederaufnahme der Greenfields-Exploration bei Terronera: Erwerb von zwei benachbarten Gruppen von Mineralkonzessionen, die sich über 4.959 Hektar erstrecken und mehrere mineralisierte Aderstrukturen umfassen.

– Verkauf der Vermögenswerte von El Cubo vereinbart: Unterzeichnung eines verbindlichen Abkommens über den Verkauf der Mine El Cubo und der damit verbundenen Vermögenswerte an VanGold Mining Corp. für 15 Mio. US$ in bar und in Form von Aktien sowie zusätzlichen bedingten Zahlungen; der Abschluss des Geschäfts wird für das erste Quartal 2021 erwartet.

– At-The-Market Prospectus Supplement für 60 Mio. $ eingereicht: Das ATM war nicht aktiv im 4. Quartal 2020, zukünftige Erlöse werden für die Finanzierung von Wachstumsinitiativen verwendet, einschließlich der Weiterentwicklung von Terronera, Parral, Chile, voraussichtliche Fusionen und Übernahmen und Betriebskapital.

Bergbaubetrieb Viertes Quartal 2020

Die konsolidierte Silber-, Gold- und Silberäquivalentproduktion war im 4. Quartal 2020 im Vergleich zum 4. Quartal 2019 höher, was vor allem auf höhere Silber- und Goldgehalte, höhere Gold- und niedrigere Silbergewinnungsrate zurückzuführen ist. Die Durchsätze waren bei jeder der drei Minen höher, aber aufgrund der Aussetzung des Betriebs von El Cubo im November 2019 im Jahresvergleich vergleichbar.

Der Durchsatz, der Silber- und der Goldgehalt von Guanacevi waren jeweils deutlich höher als im 4. Quartal 2019 und lagen deutlich über dem Plan, was teilweise durch eine geringere Silbergewinnung ausgeglichen wurde. Der Abbau der neuen, höhergradigen Erzkörper El Curso, Milache und SCS hat zu deutlich verbesserten Erzgehalten und Anlagendurchsätzen geführt, die sich mit 1.157 Tonnen pro Tag der Anlagenkapazität nähert. Das Q4 2020 war das Quartal mit dem höchsten Durchsatz seit 2015.

Der Durchsatz, der Goldgehalt sowie die Silber- und Goldgewinnung bei Bolañitos waren höher als in Q4 2019, was teilweise durch niedrigere Silbergehalte ausgeglichen wurde. Die Minenproduktion näherte sich dem Plan und der Anlagendurchsatz übertraf den Plan in Q4 2020 und beides wird voraussichtlich auch in Zukunft nachhaltig sein. Die Silbergehalte liegen weiterhin unter dem Plan, was auf eine geringere Minenproduktion aus dem Erzgang San-Miguel zurückzuführen ist, der höhere Silber- und Goldgehalte als andere Arbeitsbereiche aufweist.

Der Durchsatz und die Goldgewinnung bei El Compas lagen über dem Plan, was teilweise durch niedrigere Silbergehalte ausgeglichen wurde, jedoch bleibt die Verwässerung ein anhaltender Schwerpunkt der Mine. Die aktuelle Ressource reicht aus, um den Abbau bis Mitte 2021 zu unterstützen, und die Brownfields-Exploration hat ermutigende Ergebnisse auf dem Grundstück Calicanto geliefert. Das Management prüft derzeit alternative Pläne, um einen positiven freien Cashflow im Jahr 2021 sicherzustellen.

Produktionshighlights für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2020.

Dreimonatszeitraum Q4 2020 Jahr zum 31. Dezember

zum 31. Highlights

Dezember

2020 2019 % 2020 2019 %

Verände Verände

rung rung

237.389236.5310% Durchsatz 757.160954.886(21%)

(Tonnen)

1.117.2939.51119% Produzierte 3.513.74.018.7(13%)

89 Silberunzen 67 35

12.586 9.578 31% Produzierte 37.139 38.907 (5%)

Unzen

Gold

1.108.8923.54020% Produzierte 3.482.03.951.9(12%)

48 zahlbare Unzen 94 23

Silber

12.314 9.397 31% Produzierte 36.392 38.003 (4%)

zahlbare Unzen

Gold

2.124.11.705.725% Produzierte 6.484.87.131.2(9%)

69 51 Unzen 87 95

Silberäquivalent

(

1)

1.419.01.050.135% Verkaufte 3.460.64.054.6(15%)

37 57 Silberunzen 38 52

13.850 10.803 28% Verkaufte 35.519 39.151 (9%)

Goldunzen

(1) Silberäquivalente Unzen. berechnet im Verhältnis 80:1.

Produktionstabellen für das vierte Quartal 2020 nach Mine (2

)

ProduktTonnenTonnenGehaltGehaltAusbeuAusbeuSilberGold

ion te te

der Produzpro Ag gptAu gptAg % Au % Oz Oz

Mine iert Tag ( (

1) 1)

Guanace106.421.157 331 1,01 87,6% 92,5% 991.693.198

ví 5 7

Bolañit107.331.167 34 2,22 84,7% 88,2% 99.4176.754

os 2

El Comp23.632257 50 4,41 68,9% 78,6% 26.1752.634

as

Konsoli237.382.580 169 1,90 86,8% 87,0% 1.117.12.586

diert 9 289

(1) gpt = Gramm pro Tonne

Produktionstabellen für das Jahr bis zum 31. Dezember 2020

nach Minen

(2)

ProduktTonnenTonnenGehaltGehaltAusbeuAusbeuSilberGold

ion te te

der MinProduzpro Ag gptAu gptAg % Au % Oz Oz

e iert Tag ( (

e 1) 1)

(2)

Guanace346.67947 314 0,96 87,7% 91,7% 3.071.9.814

ví 9 075

Bolañit331.17905 40 2,02 83,0% 88,2% 353.3118.963

os 4 8

El Comp79.307217 53 4,32 66,1% 75,9% 89.3748.362

as

Konsoli757.162.069 167 1,78 86,5% 85,9% 3.513.37.139

diert 0 767

(1) gpt = Gramm pro Tonne

(2) die Ergebnisse für das bisherige Jahr stellen einen

Teil der Produktion dar, da der Betrieb für mehr als die

Hälfte des zweiten Quartals ausgesetzt wurde, wie von der

mexikanischen Regierung als Reaktion auf die

COVID-19-Pandemie

angeordnet

Highlights in Sachen Nachhaltigkeit 2020

– Alle Büros, Minen und Projekte haben die COVID-19 Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle umgehend und proaktiv angewandt, um die Pandemie einzudämmen, was die Auswirkungen auf unseren Betrieb erfolgreich begrenzt hat.

– Erhebliche neue gemeinnützige Spenden, die sich auf Gesundheit und Bildung konzentrieren:

o Die COVID-19-Ressourcen wurden schnell bereitgestellt, um die Gesundheitsprogramme der Gemeinden mit Materialien wie Masken, Reinigungsmitteln, Schnelltests, Ärzten und medizinischer Ausrüstung zu unterstützen.

o Endeavour erhöhte seine Investitionen in sein jährliches Stipendienprogramm, das über 140 Studenten zugute kommt, und spendete über 450 Tablets an Studenten aller Altersgruppen, um die Online-Ausbildung fortzusetzen.

– Guanacevi, Bolañitos und El Compas erhielten vom CEMEFI (Mexican Philanthropy Center) die jährliche Auszeichnung “Socially Responsible Company”.

– Erfolgreiche Einführung des ICARE-Programms für ethische Werte zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Unternehmensethik und der Kommunikation mit den Mitarbeitern.

– Initiierung des Sicherheitskulturprogramms “Te Cuido” zur Entwicklung einer Betriebsphilosophie, die auf Risikobewusstsein und Kompetenz basiert. Die Sicherheits-KPIs haben sich deutlich verbessert.

– Implementierung eines Community Engagement Systems zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Gemeinden.

– Das Unternehmen pflanzte über 46.000 Bäume, um gestörte Böden in allen unseren Minen und Projekten wiederherzustellen.

– Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 wird im Mai 2021 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Finanzergebnisse 2020 und Telefonkonferenz

Die Finanzergebnisse für das Jahr 2020 werden am Montag, den 1. März 2021 vor Markteröffnung veröffentlicht. Am selben Tag findet um 10:00 Uhr PT (13:00 Uhr ET) eine Telefonkonferenz statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die untenstehenden Nummern. Ein Passwort ist nicht erforderlich.

Gebührenfrei in Kanada und den USA: 1-800-319-4610

Lokal aus Vancouver: 604-638-5340

Außerhalb Kanadas und der USA: +1 604-638-5340

Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet. Sie können diese Aufzeichnung unter der Rufnummer 1-800-319-6413 in Kanada und den USA (gebührenfrei) oder unter +1 604-638-9010 (außerhalb Kanadas und der USA) abrufen. Das erforderliche Passwort lautet 5891#. Die Audiowiedergabe und eine schriftliche Abschrift werden auf der Website des Unternehmens unter www.edrsilver.com unter der Rubrik Investor Relations, Veranstaltungen, verfügbar sein.

Über Endeavour Silver – Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetall-Bergbauunternehmen, das drei hochgradige Untertage-Silber-Gold-Minen in Mexiko besitzt und betreibt. Endeavour treibt derzeit das Minenprojekt Terronera zu einer Erschließungsentscheidung voran und erkundet sein Portfolio an Explorations- und Erschließungsprojekten in Mexiko und Chile, um seinem Ziel, ein führender Senior-Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen schafft Mehrwert für alle Beteiligten.

Quelle: Endeavour Silver Corp.

