Empowered humility mit Dr. Franziska Frank

Schuhe in Übergrößen für Damen und Herren jetzt auch in Posthausen In der ModeWelt von dodenhof ist eine Lücke im Sortiment kompetent geschlossen worden: schuhplus, der Spezialist für übergroße Schuhe, hat einen Shop in der Schuhabteilung von Norddeutschlands größtem Shopping-Center eröffnet. Hier gibt es ab sofort auf 250 Quadratmetern große Schuhe für Damen und Herren in riesiger Auswahl. Das Segment bei schuhplus umfasst...