Eltern Team Up – Community-Plattform für Eltern mit Teamspirit

Kinderbetreuung leichter organisieren

Eltern Team Up ist eine neue Eltern-Community, die sich an Mütter und Väter mit Lust an Aktivitäten und Teamspirit richtet. Im Fokus stehen dabei der Austausch zu Familienleben und Erziehung sowie die gemeinsame Organisation von z.B. Krabbelgruppen, Treffen, Play Dates und gegenseitiger Unterstützung. Zum Start der Plattform schenkt Eltern Team Up jedem neuen Mitglied einen Gratis-Premium-Monat, der die kostenfreie Nutzung aller Funktionen beinhaltet.

Eltern Team Up ist in erster Linie eine Social Media-Plattform für Eltern und Alleinerziehende. Für das gegenseitige Kennenlernen und das Organisieren von Gruppen und Freizeitgestaltung steht ein Event-Board bereit, auf dem sich Einladungen, Ideen sowie Hilfeangebote eintragen lassen. Gewünscht ist ein freundlicher, respektvoller Austausch, aus dem sich neue Freundschaften entwickeln können. Eltern Team Up ist damit keine weitere Informationsplattform oder Wissensdatenbank, sondern ein soziales Netzwerk, das sich an den besonderen Anforderungen von Müttern und Vätern ausrichtet.

Für viele Eltern ist es bereits im normalen Alltag schwierig, einen Babysitter zu finden und entsprechende Termine zu koordinieren. Das Pandemiegeschehen hat die Belastung für alle weiter erhöht. Bei Eltern Team Up kann deshalb gezielt nach Babysittern in der Region gesucht oder mit gleichgesinnten Müttern und Vätern eine gegenseitige Kinderbetreuung organisiert werden. So entspannt auch die Situation der Kinder, die dadurch weitere soziale Kontakte zu Gleichaltrigen erhalten.

Redaktionelle Inhalte informieren zu aktuellen Aktionen und Wissenswertes

Die Redaktion des Eltern-Forums informiert laufend über aktuelle Rabattaktionen für Babysachen, Kinderartikel und Gutscheine, gibt Vorschläge zu gesunder Kinderernährung und anderen familienrelevanten Bereichen. Darüber hinaus pflegt das Team von Eltern Team Up ein deutschlandweites Verzeichnis von regional angebotenen Schwangerschaftskursen, Eltern-Kind-Kursen, Babymassage-Angeboten und Babykursen zum weiteren Kontaktaufbau zu anderen Müttern und Vätern.

Kostenfreie Standard-Mitgliedschaft und Premium-Paket

Die kostenlose Standardmitgliedschaft von Eltern Team Up enthält unter anderem die Suche nach anderen Eltern in der Region sowie das Event-Board, über das Treffen organisiert oder an diesen teilgenommen werden kann. Ebenso steht Standardnutzer*innen das Forum zu Kommunikation untereinander uneingeschränkt offen.

Das kostenpflichtige Premium-Paket beinhaltet eine spezielle Premium-Suchfunktion, deren Filter die Suche treffsicher unterstützt – wie z.B. nach Freundschaften, Unterstützung und anderen Alleinerziehenden. Ebenso wird bei der Premium-Mitgliedschaft das Profil für eine bessere Sichtbarkeit und einfachere Vernetzung hervorgehoben. Darüber hinaus können Premium-Nutzer*innen kostenlos Anzeigen schalten und unlimitiert Nachrichten versenden.

Kostenfreier Premium-Monat für kurze Zeit

Die Premium-Mitgliedschaft kann per Gutschein und mit Bonuspunkten erworben oder zum Preis ab 4,99 EUR/Monat gebucht werden. Community-Mitgliedern werden für die Einladung neuer Nutzer*innen Bonuspunkte gutgeschrieben, die dann in eine Premium-Mitgliedschaft eingetauscht werden können. Weitere Abonnements werden nicht angeboten. Zum Start vergibt Eltern Team Up an jedes neu registrierte Mitglied einen Gratis-Premium-Monat, der die kostenfreie Nutzung sämtlicher Funktionen der neuen Eltern-Community beinhaltet. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Weitere Informationen unter: https://eltern-team-up.de

Eltern Team Up ist eine Community-Plattform, die sich speziell an die Anforderungen und Interessen von Eltern ausrichtet. Müttern und Vätern soll es so ermöglicht werden, über die Profilsuche, das Forum, das Event-Board oder per Direkt-Nachricht Gleichgesinnte zu finden, Treffen zu organisieren und Unterstützung zu erhalten oder anzubieten. Die Dienste des Portals sind deutschlandweit verfügbar. Betreiber ist die MPR Interests UG mit Sitz in Ettlingen.

