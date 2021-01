Elfenborn – Ein Zeitreiseroman

Marie von Stein stellt mit “Elfenborn” den ersten Band ihrer RegenbogenReigen-Reihe vor.

Susanna macht im Jahr 2019 mehr als nur eine merkwürdige Erfahrung. Sie sah einen Regenbogen, doch was befand sich an seinem Ende? Ein Wolf? Zwerge? Sie traut ihren Augen nicht und zweifelt an ihrem Verstand – doch alles beginnt nach und nach Sinn zu machen. Doch erst geht es zurück in das Jahr 1669 – Im Tal der Kalle in der Grafschaft Lippe kämpft Anna von Callendorp für mehr Toleranz und Gemeinschaft zwischen Bauern, Bürgern und Adligen. Der Neid und die Gier ihrer Gegner bedroht das Leben ihrer Schützlinge. Es stellt sich heraus, dass Susanna Kallen ihre Nachfahrin ist. Doch wird sie die entstandene Gefahr abwenden können?

Der Roman “Elfenborn” von Marie von Stein nimmt die Leser auf eine Reise in die Vergangenheit mit. Die Lesern lernen Grafen und Rittergeschlechter, stolze Frauen und fleißige Kinder kennen. Manche werden sie lieben, manche nicht. Das Buch liefert jedoch auch einen Ausblick in die Zukunft, in das heutige Calldorp, das man mithin Kalldorf nennt. Einigen Lesern dürfte die Autorin bereits durch ihre unterhaltsame Amtsschimmelflüsterer-Reihe bekannt sein. Die Bände aus dieser Reihe können auch via tredition bestellt werden (Band 1 trägt den Titel “Stolperfall”).

“Elfenborn” von Marie von Stein ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15810-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

