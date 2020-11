Elektromyographie: Die elektrische Aktivität von Muskeln messen und Training steuern

Wie Nerven- und Muskelerkrankungen erkannt und Sportleistungen optimiert werden können

Wie kommen die elektrischen Signale in den Muskeln an und was lösen sie aus? In der sportorthopädischen Praxisklinik SPORTHOMEDIC in Köln wird das Verfahren der Elektromyographie (EMG) und des Biofeedback-Trainings dazu genutzt, muskuläre Verspannungen und Dysbalancen zu therapieren und Menschen schneller in die Bewegung zu bringen.

Die Elektromyographie ist ein Untersuchungsverfahren, bei dem die natürliche elektrische Aktivität eines Muskels gemessen wird. Werden Muskeln angespannt, kommt es zu erhöhten ableitbaren Strömen über der Muskulatur, und muskuläre Dysbalancen, aber auch Fehlansteuerungen können damit dargestellt werden.

Bei Sporthomedic nutzt man die EMG im sogenannten Biofeedback-Verfahren. Insbesondere nach Verletzungen oder Operationen kann dargestellt werden, ob der betreffende Muskel vom Gehirn angesteuert wird bzw. welche Trainingsformen sinnvoll sind, um die Ansteuerung zu optimieren. Damit können Patienten nach Sportverletzungen schneller in ihren Sport zurückgebracht werden und das Training optimiert werden. Der Patient kann über eine visuelle Darstellung “miterleben”, welcher Muskel eine zu hohe Spannung hat und entspannt werden muss, bzw. welcher Muskel durch welche Trainingsform optimal angesteuert wird. Durch dieses innovative Verfahren ist Sporthomedic in der Lage, entsprechende Therapieformen auf jeden Patienten “maßzuschneidern”.

Mehr Informationen zum Thema sowie zu Knorpelschaden Knie, Muskelzerrung, Kniegelenksarthrose und mehr sind auf https://www.sporthomedic.de zu finden.

Bewegung ist Leben und Leben ist Bewegung. Nach diesem Leitbild setzen die spezialisierten Fachärzte von Sporthomedic – der sportorthopädischen Praxisklinik im Kölner Süden – ihre gebündelte Kompetenz dafür ein, Menschen mit Sportverletzungen und orthopädischen Erkrankungen schnell wieder zurück in die Bewegung zu bringen. Diagnosen werden auf höchstem wissenschaftlichem Niveau unter Zuhilfenahme schonendster bildgebender Verfahren gestellt und individuelle Therapien für eine zügige Rehabilitation angewandt. Dabei verbindet Sporthomedic Spitzenmedizin mit menschlicher Zuwendung und stellt durch permanente Weiterbildung jederzeit die beste Behandlung sicher. Die angeschlossene Abteilung Sporthomotion ist durch Bewegungsanalyse, individuelle Trainingsberatung sowie Betreuung von Leistungs- und leistungsorientierten Sportlern das Bindeglied zwischen Prävention und Therapie.

