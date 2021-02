ElbEnergie schließt weitere Haushalte ans Gasnetz an

ElbEnergie, Teil der HanseWerk-Gruppe, verlegt neue Gasleitungen im Dahlienweg in Seevetal und erschließt damit mehrere Reihenhäuser.

Der Ausbau des Gasnetzes im Landkreis Harburg schreitet weiter voran. Besonders wegen des Ölheizungsverbots ab 2026 sind viele Verbraucher auf der Suche nach einer klimafreundlicheren Alternative. “Im letzten Jahr haben sich knapp 450 Haushalte für einen Wechsel zum Erdgas entschieden”, erläutert Marcus Bumann, der das Netzcenter Hittfeld von ElbEnergie, Tochterunternehmen von HanseWerk, leitet.

Jetzt werden weitere Reihenhäuser in Seevetal an das Gasnetz angeschlossen: Seit Montag erschließt ElbEnergie den Dahlienweg in Seevetal mit Erdgas. Projektmanager Daniel Klingberg sagt: “Wir verlegen hier 100 Meter neue Leitungen und investieren insgesamt 15.000 Euro.” Ab Anfang März können sich die neuen Netzkunden in Seevetal über die Vorteile eines Erdgas-Hausanschlusses freuen: keine Lagerhaltung, einfache Brennstoffbeschaffung und ein hoher Wirkungsgrad beim Heizen dank moderner Geräte und Brennwerttechnik. Außerdem können Verbraucher unter vielen Dutzend Erdgasanbietern frei wählen. So kann sich ein Erdgasanschluss nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Geldbörse rentieren.

Die ElbEnergie GmbH im Kurzprofil

Die ElbEnergie GmbH ist als Betreiber von Gasleitungen und Messstellenbetreiber in 19 Gemeinden in Nordniedersachsen für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energienetze verantwortlich. Mehr als 25.000 Kunden in den Landkreisen Stade und Harburg werden vom Geschäftsstandort Hittfeld in der Gemeinde Seevetal aus betreut. Das Unternehmen gehört zur HanseWerk-Gruppe, einem der größten Energieunternehmen in Norddeutschland. Die HanseWerk-Gruppe betreibt selbst oder über ihre Tochtergesellschaften Strom- und Gasnetze, Fernwärmenetze, Blockheizkraftwerke und Heizzentralen und bietet für Unternehmen und Kommunen umfassende Energielösungen.

