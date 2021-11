Einzigartiger Weihnachtszauber für die Kleinsten

Der Frankfurter Eventcreator by Norman Pohl sorgt mit seinen Partner bei einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt für strahlende Kinderaugen. Eine Fortsetzung ist geplant.

Frankfurt, 29. November 2021. Duftende Crêpes, heißer Kakao und ein leibhaftiger Weihnachtsmann – es war mehr als ein besonderer Weihnachtsmarkt, der am Black Friday im Access Tower in Frankfurt-Niederrad stattgefunden hat. Norman Pohl, Eventcreator und Mitveranstalter, ist nachhaltig von den leuchtenden Kinderaugen überwältigt: „Es war eher ein vorweihnachtlicher Red Friday. Unglaublich, wie ausgelassen die Kinder waren. Und wie großartig, dass ich mit meinen Partnern dieses ungewöhnliche Erlebnis denjenigen schenken durfte, die in dieser Zeit auf so viel verzichten müssen.“ Besonders am Herzen liegt der Kelterei Possmann GmbH & Co. KG das Kinderheim Rödelheim, dessen Kindern sie so einige unbeschwerte Stunden bescheren konnten. Die 219 Quadratmeter große Außenfläche von Norman Pohls Eventlocation im Access Tower bot dafür die ideale Kulisse.

In originalen Holz-Weihnachtsbuden standen viele Leckereien und heiße Getränke bereit. Das festlich geschmückte Atrium mit riesigem Weihnachtsbaum und einer beeindruckenden Weihnachtsmann-Figur sorgten für adventliche Atmosphäre und bei allen kleinen und großen Teilnehmern für heitere Stimmung. „Alleine stark und gemeinsam unschlagbar“, schwärmt Norman Pohl. „Nur mit euch ist das möglich. Das ist mehr als jede Prozente-Aktion“, betont er. Und bedankt sich damit bei seinen Partnern: dem Volvo Zentrum Frankfurt, Goldberg Personal GmbH, publity AG, Akut SOS Clean GmbH, Kleines Glück e.V. und First Place Media GmbH. Unvergessliche Momente schenken – das ist den Veranstaltern mit diesem Weihnachtsmärchen gelungen.

Um weiteren kleinen Helden diesen Zauber zu bieten, läuft aktuell eine Aktion mit Radio Frankfurt „Wir schenken euch euren eigenen Weihnachtsmarkt an Nikolaus!“. Gemeinsam mit Eventcreator by Norman Pohl sucht der Sender nach einer Kindergartengruppe, einer Vereinsmannschaft, Pflegeeinrichtung oder Schulklasse und weiteren Kinderorganisationen. Sie können sich darum bewerben und kommen in den Genuss eines eigenen kleinen Weihnachtsmarkts.

Norman Pohl dazu: „Mir ist Zusammenhalt sehr wichtig und Kindern ein Lächeln zu schenken ist für mich das Schönste.“ Er meint, dass es längst überfällig ist, den Kleinsten einmal „Danke“ dafür zu sagen, dass sie die Corona bedingten Einschränkungen so geduldig mitgemacht haben. „Auf unserem speziellen Weihnachtsmarkt mit Radio Frankfurt einfach mal den Zauber von Weihnachten spüren und Freude bereiten. Das ist das Ziel“, sagt er. Damit nicht genug, plant er weitere Überraschungen für die Kleinsten. Unvergessliche Moment zu schenken ist sein Markenzeichen. Und so bezauberte er schon durch viele außergewöhnliche Veranstaltungen im Frankfurter Raum, beispielsweise im Pandemie-Jahr mit Drive-ins, die viele Menschen als willkommene Abwechslung annahmen. Alles natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Corona-Regeln. „Es ist einfach meine Passion, vor allem auch in diesen herausfordernden Zeiten, immer wieder ungewöhnliche Überraschungen zu kreieren“, verrät der umtriebige Unternehmer abschließend.

