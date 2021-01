Einsamer Wächter – Ein etwas anderer Fantasy-Roman

Elisa Bischof erzählt in “Einsamer Wächter” eine Geschichte, die trotz aller vorhandenen Elemente keine klassische Heldengeschichte ist.

Dieses Buch erzählt die Geschichte eines Helden. Zu Beginn wird sie auf die Leser auch wie eine typische Heldengeschichte wirken. Immerhin ist in der Geschichte ein Held mit einem magischen Schwert unterwegs, um eine Prophezeiung zu erfüllen und somit das Königreich zu retten. Allerdings spielt die wahre Geschichte zwei Jahren nach diesen heldenhaften Ereignissen. Zudem wird sie nicht aus der Perspektive des Heldens, sondern der des Bruders erzählt. Immerhin war es angeblich Charles, der die Heldengeschichte seines Bruders Ewan wahrhaft außergewöhnlich machte. Jedenfalls dachte er sich das so. Kyan hat eine andere Meinung. Doch wie glaubwürdig ist Kyan? Immerhin ist Kyan ein Monster – ein Monster, das aber keines sein will! Sowohl Kyan als auch Charles denken, dass sie der wahre Grund sind, warum die Geschichte von Ewan so bemerkenswert ist.

Die Leser finden in dem spannenden Buch “Einsamer Wächter” von Elisa Bischof drei Geschichten, zwei Perspektiven und ein gewaltiges Rätsel. Was geschah wirklich vor zwei Jahren, als Charles’ Bruder den Krieg der Dämonen beendete? Und warum kehren die Dämonen plötzlich zurück? Auf eine Frage folgt die nächste und Charles’ Welt soll sich schlagartig ändern, als er sich mit seinen Freunden auf den Weg macht, um Antworten zu finden. Auch die Leser werden dieser Reise mit Spannung folgen, denn auch sie möchten wissen, wer am Ende Recht hat!

"Einsamer Wächter" von Elisa Bischof ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06807-0 zu bestellen.



