Einova präsentiert das Apple Power Bundle

Zum ersten Mal sind die Power Bar und das Sirius 65W Universal Laptop Netzteil zusammen in einem Bundle erhältlich und versorgen Apple Geräte im Duo mit reichlich Energie

Modena/München, 13.12.2021 – Einova, ein international agierendes italienisches Unternehmen für innovative und stylische Leistungselektronik, präsentiert das Apple Power Bundle. Das Bundle besteht aus der Einova Power Bar und dem USB-C-Ladegerät Sirius 65W in Weiß und kombiniert die Stärken der beiden Geräte. Beide Geräte des Bundles besitzen die Zertifizierung durch das USB Implementers Forum (USB-IF), die Einova Power Bar hat außerdem die MFi (Made for iPhone/iPod/iPad) Zertifizierung. Sie sind mit allen Apple Geräten und vielen weiteren Geräten anderer Hersteller kompatibel und laden diese mit und ohne Kabel schnell, sicher und effektiv auf. Das Bundle ist ab sofort exklusiv auf der Website von Einova mit einem Christmas-Discount von 30 % erhältlich.

Der Sirius 65W ist kompakt, leistungsstark und passt dank flexibel positionierbarer Kontaktstifte in nahezu jede Steckdose oder Steckerleiste. Ist keine Steckdose in der Nähe, kommen die Vorzüge der Power Bar zum Tragen: Die Power Bar ist kabellose Ladestation und USB-C-Power Bank in einem und lädt bis zu vier Geräte gleichzeitig auf. In Kombination bilden die Power Bar und der Sirius 65W das perfekte Duo: Der leistungsstarke Sirius 65W lädt über USB-C die Power Bar in gut 2 Stunden komplett auf.

„Für jedes Gerät ein anderes Ladegerät zu haben, ist unkomfortabel“, sagt Einova CMO und Creative Director Camilla Bettinelli. „Jedes Mal, wenn ein Nutzer länger das Haus verlässt, muss er alle Ladegeräte und die passenden Kabel einpacken. Oft wird dabei eines oder mehrere vergessen. Mit der Kombination aus dem Sirius 65W und der Power Bar lassen sich alle Apple Geräte und viele weitere Geräte mit USB-C-Anschluss und Qi-ladefähige Geräte einfach aufladen.“

Die Power Bar – Ladestation und Power Bank in einem

Die Power Bar ist sowohl eine kabellose Ladestation mit zwei Qi-Ladepunkten und einem magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch als auch eine 10.000 mAh USB-C-Powerbank mit einer Gesamtausgangsleistung von stolzen 53 W. Damit können Nutzer bis zu vier Apple Geräte gleichzeitig aufladen, z. B. ihr iPhone, ihre AirPods (oder 2 andere Qi-fähige Geräte), ihre Apple Watch und ein weiteres kompatibles Gerät wie das MacBook Air, das sich über den 30W USB-C Power Delivery-Anschluss aufladen lässt.

„Die Power Bar eignet sich sowohl als leistungsstarke und tragbare Powerbank als auch als praktische kabellose Ladestation für mehrere Geräte, die sich beispielsweise im Büro, auf Reisen oder auch zu Hause einsetzen lässt“, ergänzt Igor Spinella, CEO von Einova. „Es freut uns daher, dass die Power Bar bei den Techradar Work From Home Awards 2021 ausgezeichnet wurde.“

Mit ihrer glänzenden weißen Oberfläche und den eleganten, minimalistischen Linien ist das Design der Power Bar von Apple inspiriert. Der magnetische Apple Watch Spot lässt sich hochklappen und einrasten. Nach dem Ladevorgang kann er wieder bündig eingeschoben werden. Die fünf LED-Leuchten neben dem USB-C-Anschluss zeigen die verbleibende Akkulaufzeit (die drei blaue LEDs) und das Vorhandensein von Geräten auf den Qi-Spots (die zwei grünen LEDs) an. Zudem sind zwei Kabel (USB-C auf USB-C und USB-C auf Lightning) und ein USB-C auf USB-A Adapteraufsatz in der Verpackung enthalten.

Der Sirius 65W – das universale Netzteil

Der Sirius 65W ist ein universelles Netzteil für USB-C-Geräte. Er ist eines der kompaktesten, leistungsfähigsten und umweltfreundlichsten Netzteile für USB-C-Geräte auf dem Markt. Bei einer Größe von nur 7,3 x 4,9 x 2,2 cm liefert er 65 W und lädt alle USB-C-Geräte umweltfreundlich, schnell und sicher auf. Seine revolutionäre, von Einova entwickelte und patentierte EcoVoltas™ Stromumwandlungsarchitektur mit GaN sorgt für eine branchenführende Energieeffizienz von 93 %. Er bietet also mehr Leistung und reduziert die Energieverschwendung. Das sorgt für kleinere Stromrechnungen und reduziert den CO2-Fußabdruck. Der Sirius beherrscht auch das Power-Delivery-Protokoll, kann daher verschiedene Spannungs- (von 5 bis 20 V) und Stromstärken (von 1,5 bis 3,25 A) bereitstellen und so Geräte mit einer Eingangsleistung von mindestens 5 W bis maximal 65 W laden. Darüber hinaus verhindert sein automatisches Temperatur-Erkennungssystem die Überhitzung der angeschlossenen Geräte. Der Sirius 65W eignet sich zudem für das sichere Schnellladen des MacBook Pro und anderer USB-C-Notebooks, darunter Modelle von Acer, Lenovo, HP, Asus, Dell, Samsung und vielen anderen.

Das beim Sirius 65W mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel ist abnehmbar. Außerdem kann der Teil des Geräts, der die Kontaktstifte enthält, aus dem Gerät entnommen werden, wenn die zwei seitlichen Druckknöpfe gedrückt werden. Der Teil kann horizontal oder vertikal in den Sirius eingesetzt werden, wodurch sich das Gerät noch flexibler einsetzen lässt. So findet das Ladegerät auch in vollen Mehrfachsteckdosen, hinter dem Sofa oder dem Schreibtisch problemlos Platz.

Empowering Your Life. Einova ist die High-End-Einzelhandelsmarke von Eggtronic, einem der weltweit kreativsten und innovativsten Unternehmen für Leistungselektronik. Die kabellosen Ladegeräte, Powerbanks und Netzteile von Einova vereinen die patentierten Technologien von Eggtronic für eine kompakte, energieeffiziente Energieumwandlung mit elegantem und schlanken italienischen Produktdesign. Seit dem internationalen Debüt von Einova im Jahr 2020 erscheint die Marke regelmäßig in den renommiertesten Technologiepublikation und führt Best-of-Listen an. Einova-Produkte sind im Einzelhandel in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten sowie online unter Einova.com/de zu finden.

