Suche
Gesundheit und Wellness Einmal FREY - Immer FREY - Maximale Qualität seit 20 Jahren
Gesundheit und Wellness

Einmal FREY – Immer FREY – Maximale Qualität seit 20 Jahren

by PM-Ersteller
32 Zugriffe

Jetzt mal ehrlich, wer kann da schon widerstehen??

Bild– LOW FAT
– LOW CARB
– HIGH QUALITY PROTEIN

DER FREY CAKE | DAS ORIGINAL NUR VON FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.

DIE HIGHLIGHTS DES FREY CAKES IM ÜBERBLICK:
* WELTWEIT HÖCHSTER PROTEINANTEIL BEI COOKIES VON ÜBER 50 %
* KOHLENHYDRAT-OPTIMIERT MIT WENIGER ALS 2 G NET CARBS
* GERINGER FETTGEHALT VON WENIGER 7 G PRO COOKIE
* REICH AN GESUNDEN MEHRFACH UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN
* MIT HOCHWERTIGEM MILCHEIWEISS (CASEIN) FÜR EINE LANGE PROTEINVERSORGUNG
* IDEAL FÜR EINE KOHLENHYDRATREDUZIERTE ERNÄHRUNG GEEIGNET
* UNSCHLAGBAR LECKER MIT “WEICHEM BISS”
* HOHE BIOLOGISCHE WERTIGKEIT VON 128
* REICH AN ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN
* 100 % GLUTENFREI – 100 % PALMÖLFREI
* MIT FLOHSAMENSCHALEN UND INULIN FÜR EINE OPTIMALE VERDAUUNG
* MIT GUARKERNMEHL FÜR EINEN AUSGEWOGENEN CHOLESTERINSPIEGEL
* FREI VON KÜNSTLICHEN VITAMINEN ODER SONSTIGEN ZUSÄTZEN
* HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

WEITERE INFOS ZUM WUNDERKEKS ERHÄLTST DU IN UNSEREM ONLINE-SHOP UNTER:
https://www.freynutrition.de/frey-cake.html

“ISST DU NOCH ODER GENIESST DU SCHON?”

SEI SMART, DENN DAS LEBEN IST ZU KURZ, UM DUMM ZU SEIN! VERTRAUE DESHALB AUF DEN MARKTFÜHRER: VERTRAUE AUF FREY NUTRITION – DAS BESTE ODER NICHTS. DER SLOGAN IST PROGRAMM – SEIT DER ERSTEN STUNDE, SEIT 20 JAHREN NUR DAS BESTE! ?

FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.

#freynutrition #dasbesteodernichts #thesweatlife #seeababes #freycake #motivation #getstronger #whyirun #trainingdays #fitspirational #qualitymadeingermany #StartTraining #gesund #laufenmachtglücklich #instafitfam #lowfat #instafitsociety #lowcarb #fitnessaddiction #exercisetime #fitgoals #highprotein #fitfreak #casein #glutenfrei #ohnepalmöl #diät

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FREY Nutrition
Herr Peter Scholz
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Deutschland

fon ..: 05251-54647-70
fax ..: 05251-54647-99
web ..: https://www.freynutrition.de
email : info@freynutrition.de

Pressekontakt:

FREY Nutrition
Herr Peter Scholz
Eggertstraße 8
33100 Paderborn

fon ..: 05251-54647-70
web ..: https://www.freynutrition.de
email : info@freynutrition.de

Vorheriger ArtikelBand Bayern Stürmer veröffentlicht “Keksmonster”
Nächster ArtikelIPC – Internationales Parkett – Centrum
PM-Ersteller
Pressemeldung veröffentlichen

Presseverteiler PRNEWS24.COM

Presseverteiler für Pressemeldungen

Maximal effiziente Sichtbarkeit durch breite Streuung an bis zu 200 kostenlose Presseportale, mit einem Klick.

  • Kein mühseliges und zeitaufwendiges Eintragen je Presseportal!
  • Kostenlose Übersicht über die Veröffentlichungen in allen Presseportalen sowie Zugriffsstatistiken.

 Jetzt senden 

 

Aktuelle Pressemeldungen

Gesundheit und Wellness

Ganzheitliche Gesundheitstips – Praktische Ratschläge

PM-Ersteller - 0
Roman Machens stellt den Lesern in "Ganzheitliche Gesundheitstips" Gesundheitswissen für jedermann vor.
View Post
Gesundheit und Wellness

Ich wünsche Dir einen guten Tag – Für Menschen, die heute glücklich sein wollen

PM-Ersteller - 0
Markus J. J. Jenni zeigt den Lesern in "Ich wünsche Dir einen guten Tag", wie sie bereits heute glücklich werden können.
View Post
Gesundheit und Wellness

Religionsgemeinschaft zu weiteren COVID-19 Blutspenden bereit

PR-News - 0
View Post
Gesundheit und Wellness

Corona-Krisen-Coaching – Ein unterstützender Begleiter für Gesunde, Kranke und Genesende

PM-Ersteller - 0
Silke Liniewski hilft den Lesern von "Corona-Krisen-Coaching" sich mit den Tiefen der Krise auseinander zu setzen und dadurch stärker zu werden.
View Post
Gesundheit und Wellness

Corona-Pandemie – das Immunsystem unterstützen, doch wie?

PR-News - 0
View Post
Gesundheit und Wellness

Plasma, Licht und Frequenzen – Medizin und Heilung der Zukunft für alle

PM-Ersteller - 0
Mit Kaltem Plasma, speziellem Licht und Frequenzen können viele Krankheiten wie Krebs, Rheuma oder Schmerzen und Schönheitsprobleme aller Art ganz einfach selbst behandelt werden.
View Post
Gesundheit und Wellness

Die Hilfe für ältere Menschen in Altlandsberg

PR-News - 0
View Post
Gesundheit und Wellness

Die Hilfe für ältere Menschen in Altlandsberg und Umgebung wird durch die SeniorenLebenshilfe weiter ausgebaut

PM-Ersteller - 0
Birgit Schmidt ist unsere neue Lebenshelferin in Altlandsberg. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.
View Post
Gesundheit und Wellness

Leverkusen, Bergisch Gladbach: Kostenvergleich mit günstigem Zahnersatz Made in Germany

PM-Ersteller - 0
Das deutsche Dentallabor MAXIDENT bietet preiswerten Zahnersatz. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil durch günstige Laborkosten erheblich senken.
View Post
Gesundheit und Wellness

Bochum, Herne: Kostenvergleich mit günstigem Zahnersatz Made in Germany

PM-Ersteller - 0
Das deutsche Dentallabor MAXIDENT bietet preiswerten Zahnersatz. Gesetzlich-, Privat- und Zusatzversicherte können ihren Eigenanteil durch günstige Laborkosten erheblich senken.
View Post