Einmal FREY – Immer FREY – Maximale Qualität seit 20 Jahren

Jetzt mal ehrlich, wer kann da schon widerstehen??
– LOW FAT
– LOW CARB
– HIGH QUALITY PROTEIN
DER FREY CAKE | DAS ORIGINAL NUR VON FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.
DIE HIGHLIGHTS DES FREY CAKES IM ÜBERBLICK:
* WELTWEIT HÖCHSTER PROTEINANTEIL BEI COOKIES VON ÜBER 50 %
* KOHLENHYDRAT-OPTIMIERT MIT WENIGER ALS 2 G NET CARBS
* GERINGER FETTGEHALT VON WENIGER 7 G PRO COOKIE
* REICH AN GESUNDEN MEHRFACH UNGESÄTTIGTEN FETTSÄUREN
* MIT HOCHWERTIGEM MILCHEIWEISS (CASEIN) FÜR EINE LANGE PROTEINVERSORGUNG
* IDEAL FÜR EINE KOHLENHYDRATREDUZIERTE ERNÄHRUNG GEEIGNET
* UNSCHLAGBAR LECKER MIT “WEICHEM BISS”
* HOHE BIOLOGISCHE WERTIGKEIT VON 128
* REICH AN ESSENTIELLEN AMINOSÄUREN
* 100 % GLUTENFREI – 100 % PALMÖLFREI
* MIT FLOHSAMENSCHALEN UND INULIN FÜR EINE OPTIMALE VERDAUUNG
* MIT GUARKERNMEHL FÜR EINEN AUSGEWOGENEN CHOLESTERINSPIEGEL
* FREI VON KÜNSTLICHEN VITAMINEN ODER SONSTIGEN ZUSÄTZEN
* HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND
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https://www.freynutrition.de/frey-cake.html
“ISST DU NOCH ODER GENIESST DU SCHON?”
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FREY NUTRITION | DAS BESTE ODER NICHTS.
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
FREY Nutrition
Herr Peter Scholz
Eggertstraße 8
33100 Paderborn
Deutschland
fon ..: 05251-54647-70
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email : info@freynutrition.de
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