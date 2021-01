Einfach Mensch sein – 24 Kurzgeschichten über den Meister und seine Schüler

Michael-Johannes Hahn erzählt in “Einfach Mensch sein” nicht einfach nur Geschichten, sondern macht die Leser auch ein wenig weiser.

In Anbetracht der gewaltigen Bergkulisse wirkt der Hof, den die Leser in diesem Buch besuchen, auf dem Hügel recht unscheinbar. Es ist jedoch weithin bekannt, dass man an diesem Ort große Weisheit finden kann, wenn man dazu bereit ist. Denn hier befassen sich der Meister und seine Schüler mit den spannenden Fragen des Menschseins – und stoßen dabei auf so manche überraschende Erkenntnis. Sie lernen, was es bedeutet, die richtigen Entscheidungen zu fällen – und wie man weiß, was eigentlich “richtig” ist. In jeder der Kurzgeschichten in dieser Sammlung geht es um ein Thema, das für so gut wie alle Menschen relevant ist, und über das viele Menschen einige brennende Fragen haben.

So geht es in einer der anregenden Geschichten in der Sammlung “Einfach Mensch sein” von Michael-Johannes Hahn darum, wie man seine eigenen Schwächen besiegen kann. Die Schüler, die mit dem Meister sprechen und von ihm lernen, erfahren zudem auch, wie man weise werden kann und wie bzw., ob man Gott wirklich begreifen kann. Die 24 Geschichten in dem Buch regen die Leser zum Nachdenken und Innehalten, aber auch zum Schmunzeln an.

"Einfach Mensch sein" von Michael-Johannes Hahn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14691-4 zu bestellen.



