Eine wahre Friseur-Geschichte eines Friseursalons in Bonn

Friseursalon aus Bonn haut in nur 8 Jahren eine Delle in die Bonner Friseurwelt.

Die Friseur-, Haarfarben- und Schnittexpert+innen aus Bonn hauen in nur 8 Jahren eine Delle in die Bonner Friseurwelt. Neueste Farb- und Schnitttechniken, sind absoluter Standard. L’Oréal ColorXpert´s und Diplom Coloristen, Spezialist+innen für Haarverlängerung und Haarverdichtung, sowie Inhaber des Gold-Status Calligrapy Cut, haben in den letzten 8 Jahren eine sensationelle Entwicklung gemacht.

Das Coiffeur Team Laurentius ist das am schnellsten gewachsene Friseur Team in Bonn und Köln. Nach nur 8 Jahren der Gründung, zählt das Team und Marjam Laurentius schon mehr als 4.000 zufriedene Friseur-Kund+innen jährlich. ++ über 800 zufriedene Friseur-Kund+innenbesuche monatlich ++ mehr als 500 Haarcolorationen, wie z.B. die Balayage ++ über 900 Calligraphy Cut´s jährlich ++ über 200 Haarverlängerungen und Haarverdichtungen jährlich ++ über 600 positive Bewertungen auf 6 Portalen ++ eine Weiterempfehlungsrate von 95,68%. Zahlreiche Auszeichnungen belegen zusätzlich die hohe Qualität des Teams rund um Marjam Laurentius.

Marjam Laurentius gründete zusammen mit heute Ehemann Robert Kugler 2013 das Coiffeur Team Laurentius. Ein Friseursalon im Zentrum von Bonn. Sie sind seinerzeit angetreten, um was Großes umzusetzen und um ein Zeichen zu setzen. Rückblickend kann man nur sagen, „mission completed“. Aber natürlich ist die Mission „Friseur in Bonn“ noch nicht erledigt. Marjam und Robert wollen jetzt erst richtig angreifen. Ihr dürft gespannt sein. Viele neue Ideen stecken schon in der pipeline. …to be continued.

Leidenschaft – Herzblut – Perfektionismuss – 100% Kundenzufriedenheit, wird bei Laurentius gelebt. Kürzlich erst noch von der Zeitschrift myself in die Riege der besten 5 Friseursalons in Köln und Bonn gewählt.

Das Team wurde 2013 gegründet und hat sich innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der Top Salons in Bonn und Köln gearbeitet.

Die Friseure des Coiffeur Team Laurentius sind Experten für farbreiche und handwerklich ausgezeichnet umgesetzte Haarcolorationen, Schnitte & Styles. Unsere Spezialisten für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen werden kontinuierlich geschult und arbeiten mit einem der besten Hersteller zusammen – Great Lenghts. Hier konnten die Spezialisten schon unzählige Haarverlängerung umsetzen und so die Herzen der Kunden höher schlagen lassen.

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Marjam Laurentius

Budapester Straße 10

53111 Bonn

022898149078

buero@laurentius.com

http://www.laurentius.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.