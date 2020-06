Eine smarte Spannzange und neue Übergreiftechnologie vervollständigen das Produktportfolio

Neu gegründetes Unternehmen sieht "viel Aufholpotenzial" in Sachen Digitalisierung Darmstadt, 24. Juni 2020 - Salz IT Solution ist der neue Premiumpartner von Lantek in Österreich. Das neu gegründete Unternehmen übernimmt die Beratung und Betreuung der österreichischen Kunden des Software-Spezialisten für die Blechbearbeitung und will ihren Bestand ausbauen. Firmengründer Rene Gruber sieht bei der österreichischen Blechbearbeitung in Sachen Digitalisierung "noch viel Aufholpotenzial". "Österreich ist bei...