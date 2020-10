Eine neue Marke für Premium Schaukeln und Spielgeräte

schaukelwerk.de aus Euskirchen stellt die Konkurrenz schon jetzt in den Schatten!

“Mir reicht’s jetzt, ich geh’ erstmal schaukeln”

Diesen Spruch kennen viele, die hin und wieder unter Stress leiden. Doch wir wissen ja alle, dass es als Erwachsener nicht leicht ist, eine passende Schaukel zum schaukeln zu finden. Dabei finden viele Menschen auch im Erwachsenenalter noch immer sehr viel Gefallen an der luftigen Aktion im Freien. Kinder lieben es, zu schaukeln und dabei kann es gar nicht hoch genug hinaus gehen. Schaukeln lässt nicht nur Glücksgefühle aufkommen, sondern wirkt auch befreiend. Aber wie findet man die richtige Schaukel für den Garten und was ist der Unterschied zu den “Mainstream” Produkten der Branche? Wir haben uns aufgemacht nach Euskirchen und schaukelwerk.de besucht.

schaukelwerk.de aus Euskirchen – ein Newcomer, der …

… hoch hinaus will, nicht nur auf der Schaukel. schaukelwerk.de ist ein Start Up Unternehmen aus Euskirchen. Euskirchen liegt zwischen Köln und Bonn in der Voreifel und bietet viel Platz und Raum für Outdoor Aktivitäten. Gerade im Raum Euskirchen entstehen seit Jahren viele große Einfamilienhaus-Siedlungen und da bietet es sich an, den Garten nicht nur zu verschönern, sondern elementar zu erweitern. Denn die meisten Bauherren und Baudamen sind Eltern mit kleinen Kindern. schaukelwerk.de nennt seine Produkte in Englisch “the high quality solution”, denn die Herstellung unterscheidet sich stark von den großen Mitbewerbern der Branche.

Was macht schaukelwerk.de anders als die Konkurrenz?

Zunächst konzentriert sich schaukelwerk.de als selbst ernannter Premium Hersteller für Schaukeln uns Spielgeräte im Garten auf einen Mix aus Edelstahl Elementen und Massivholz. Wer also Wert auf Ästhetik beim Schaukel kaufen legt, ist bei schaukelwerk.de schon richtig – die Spielgeräte unterscheiden sich auch optisch sehr von den kesseldruckimprägnierten Modellen der Konkurrenz. Da liegt schon der große Unterschiede zwischen schaukelwerk.de und anderen Herstellern der Branche. Betrachtet man die typischen Branchenriesen, konzentrieren diese sich eher auf verschiedene Holzarten in Verbindung mit Kesseldruckimprägnierung. Beide Varianten sorgen dafür, dass die Schaukeln im Garten länger halten und nicht witterungsbedingt modrig werden, jedoch wirkt das Material und der Aufbau von schaukelwerk massiver und langlebiger. Während die anderen Anbieter für Schaukeln und Spielgeräte eine breite Palette an Angeboten bereithalten, konzentriert man sich bei schaukelwerk im Wesentlichen auf die Schaukeln. Spieltürme gibt es (noch) nicht, dafür aber bereits jetzt eine Sonnensegelkonstruktion und Turnrecks aus Edelstahl. Wer also lieber bei einem kleinen Hersteller seine Schaukel kaufen möchte, ist bei schaukelwerk.de auch persönlich gut beraten, da sich der Inhaber selbst viel Zeit für die Beratung nimmt. Hier kann man ab jetzt Schaukeln kaufen.

Die Vision hinter schaukelwerk.de

“Durch meine Kinder haben mich namenhafte Hersteller von Spieltürmen und Schaukeln schon lange Zeit begleitet. Immerwieder musste ich leider feststellen, das nach 3-4 Jahren durch Verwitterung und mangelhafte Qualität ein Rückbau unvermeitlich war. Aus diesem Grunde habe ich mir eine Konstruktion mit hochwertigen Materialien überlegt, die dem Ganzen ein Ende setzt”, sagt Gründer und Geschäftsführer Jörg Bremer über seine Vision.

Die Preispolitik ist transparent

Man kann über den Online Shop von schaukelwerk.de direkt einen Eindruck von Preisen und Produkten erhalten. Auch hat man die Möglichkeit, die Größen und anderen Maße der Schaukeln und Turnrecks zu sehen. So können Haus- und Wohnungsbesitzer mit kleinen Gärten auch eine Schaukel kaufen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Spielgerät zu groß für den Garten ist. Momentan bietet schaukelwerk.de auch verschiedene Sonderangebote zur Einführung auf dem deutschen Markt an.

Der Ansturm ist groß

Trotz Corona 2020 ist der Ansturm groß. So hat schaukelwerk.de Anfang Oktober den Umsatz “verdoppelt im Vergleich zum Sommermonat August”. Man könnte also denken, die Sommersaison geht weiter. Die Menschen bleiben in ihrer Freizeit mit ihren Kindern offenbar lieber zu Hause im eigenen Garten als woanders. Daher ist Corona aktuell für schaukelwerk keine Behinderung für die Geschäfte.

Schaukeln aus Euskirchen – von Hand gebaut

Die Produkte und insbesondere die Schaukelgestelle von schaukelwerk.de werden in Euskirchen gebaut und teils vormontiert. Doch wie gestaltet sich der Aufbau? “Alle Modelle werden vormontiert versendet und man benötigt nur etwas Zeit und einen minimalen Fundus an Werkzeug, um die Schaukeln aufzubauen”, so Jörg Bremer weiter, “Die Schaukeln werden im kompletten Set mit Bodenhülsen und Anleitung versendet und der Aufbau gestaltet sich sehr einfach – viel einfacher als die einzeln verpackten Holzprodukte von anderen Herstellern.”

Schaukeln – Für Jung und Alt geeignet?

“Unsere Schaukeln halten viel an Gewicht aus. Durch die Edelstahlträger und die Leimbinderkonstruktion halten unsere Schaukeln teils mehr als 200 KG Gewicht aus – je nach Größe der Schaukel”, erklärt Jörg Bremer in seiner Werkstatt. “Und wenn die Kinder aus dem Haus sind und Sie nicht mehr unbedingt schaukeln wollen, nehmen Sie einfach eine Hängematte und spannen diese zwischen die beiden Träger. Unsere Schaukeln sind für ein Leben lang und nicht nur für einen Sommer gut.”

Fazit: schaukelwerk.de liebt Schaukeln

schaukelwerk.de macht vieles anders, als die Konkurrenz. Natürlich kann man das Startup nicht mit industriellen Herstellern vergleichen, da es noch sehr klein ist. Es hat aber die Möglichkeit, groß zu werden – hoffentlich auch in Zukunft mit Liebe zum Detail.

Bildquelle: @ Copyright 2020 schaukelwerk.de