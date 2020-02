Eine Nacht für die Ewigkeit erlebt Christian Sommer

Wer den Titel des neuen Liedes von Christian Sommer liest, der denkt wahrscheinlich an ein schmachtendes Liebeslied – doch Pustekuchen! Der Song ist ein stimmungsvoller Party Hit, der zum Feiern und Abtanzen einlädt. Denn in diesem flotten Schlager geht es um eine Nacht voll Feierlaune und Partystimmung, die von den Gästen wie eine Ewigkeit empfunden wird, oder bis in alle Ewigkeit dauern sollte. Das Besondere an diesem Lied ist, dass Christian Sommer sich hier selbst covert und seinen alten Hit hier als tanzbaren Fox Mix neu veröffentlicht.

Denn “Eine Nacht für die Ewigkeit” wurde vor Jahren auf dem Album “Auf die Liebe auf das Leben” schon einmal veröffentlicht. Nun ist es richtig foxy im Rhythmus wieder zu haben und ist damit rechtzeitig zu Karneval und Fasching präsent Partytime im Fox Schritt auf jeder Tanzfläche im Schützenheim oder Diskothek ist damit garantiert. Auch für die Saisons des Apres Ski, Mallorca- und Ibiza Party, Sommerfeste und den Oktoberfesten ist der Gute-Laune-Song wunderbar geeignet.

Christian Sommer ist seit Jahren schon bekannt als Interpret von humorvollen Partyschlagern mit Pfiff. “Dosenbier und Kartoffelsalat” und “Meine Shopping Queen” zählen zu diesen Werken. Das textliche Niveau bleibt hier aber doch weit über manches flaches Text Niveau von einigen Ballermannsongs. Für ein schnelles Partyfeeling bei seinen Live-Auftritten sorgt Christian Sommer stetig. Er beweist wieder, dass er das Genre des Humoresken Partyschlagers perfekt beherrscht.

Christian Sommer – Eine Nacht für die Ewigkeit / 3:16

Text: Tim Wassmer Musik: Roland Häring

Musikproduktion: Roland Häring

Produzent: DTVmusic Promotion, Enrico Heller

Aufgenommen in den Streetlife – Studios Steinach

Veröffentlichungs-Datum: 21. Februar 2020

Label: HITMIX Music Verlag: Streetlife e.K / Coco Melody

Labelcode: LC 20178

ISRC: DEZ522000021

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet auf WWW.CHRISTIAN-SOMMER.NET und bei ihm auf Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion/Enrico Heller

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: DTV music