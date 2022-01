Eine fast unglaubliche Reise in den Skiurlaub

Christian Wimmer aus Garching an der Alz veröffentlicht Kinderbuch

Das Schreiben von eigenen Texten ist bereits seit dem frühen Grundschulalter seine Leidenschaft. Mit „Die Marslys“ freut sich Christian Wimmer aus Garching an der Alz nun darüber, sein Kinderbuch veröffentlichen zu können: „Die Marslys und die bunten Schwäne“ lautet der Titel des 36 Seiten umfassenden Buches, das in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen ist.

Illustriert wurde die kurze Geschichte um die Familie Marsmann, die von allen nur die Marslys genannt werden, von der aus München stammenden Graveurin und Kinderpflegerin Bettina Jost, die heute als freischaffende Künstlerin tätig ist. In ihrer Künstlerwerkstatt zeichnet und gestaltet sie Schmuck wie Ringe, Ketten, Ohrringe, Armbänder, Anhänger oder auf Wunsch auch andere Unikate. Ihre Leidenschaft ist es, mit Aquarell und Acryl auf Leinwände zu malen. Sie reist gerne und lässt sich durch die Kunst von anderen Künstlern inspirieren, nun hat sie ihr erstes Kinderbuch illustriert.

Schwarz-weiß Zeichnungen führen durch die fantastische Geschichte rund um die Familie Marsmann, die eigentlich um Weihnachten herum in den Skiurlaub fahren möchte. Doch dann schneit es so viel, dass an eine Reise per Auto oder Bus gar nicht zu denken ist. Bald kommt den Kindern der Familie eine doch sehr kühne Idee – sie wollen an einem langen Gummiband von Laterne zu Laterne rutschen, um so den Skiort in den Bergen erreichen zu können. Dann aber kommen bunte Schwäne ins Spiel und alles wird doch ganz anders als geplant.

Wer Freude an dem Buch von Christian Wimmer hat, darf sich schon auf sein zweites Werk freuen. Das Buch um eine kleine Prinzessin erscheint im Februar 2022 – ebenfalls in Papierfresserchens MTM-Verlag.

Die Bücher können beim Verlag, im Buchhandel und bei Amazon bestellt werden.

