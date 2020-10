Eine BALLERMANN SILVESTERPARTY erstmals im Deutschen Fernsehen

Neue Musiksendung zum Jahreswechsel bei Sonnenklar.TV

Erstmals gibt es heuer, am 31.Dezember, eine Ballermann-Musikshow zu Silvester im Deutschen Fernsehen. Ballermann-Markenlizenzpartner VengaMedia ( BallermannTV) und der beliebte Urlaubssender SONNENKLAR.TV strahlen am Silvesterabend in der Primetime von 20:00 bis 22:00 Uhr die “Ballermann Silvesterparty” aus. Partystimmung mit den Stars und Sternchen der Schlager- und Partyszene ist dabei garantiert.

Moderiert wird die Musikshow von Jan Kunath, einem der beliebtesten Moderatoren und bekanntesten Gesichtern von Sonnenklar.TV und als Mitglied der Gruppe “Schlager-Gold” selbst ein erfolgreicher Musiker.

“Dann gibt es doch noch einmal Ballermann im Jahr”, freuen sich die Inhaber der des Deutschen liebster und berüchtigtster Partymarke, die Familie Engelhardt, über die neue Kooperation mit VengaMedia und Sonnenklar.TV.

Sonnenklar.TV bringt am Silvesterabend erstmals den Ballermann und die Party in die Wohnzimmer und Kellerbars seiner Zuschauer nach Hause.

Kennzeichenhinweis: “Ballermann” ist eine geschützte Marke! Der Titel der Sendung BALLERMANN SYLVESTERPARTY mit freundlicher Genehmigung der Fam. A. Engelhardt (Ballermann Ranch)

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

