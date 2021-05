Ein wichtiger Part der das Recycling vorbereitenden Tätigkeiten wird von der Schrottabholung Herford übernommen

Seit vielen Jahren ist bekannt, dass Recycling in vielerlei Hinsicht wertvoll und förderungswürdig ist. Ein Beispiel hierfür ist der 1990 eingeführte „Grüne Punkt“. Einerseits wird die Ansammlung von Müll vermieden, andererseits kann die Wiederverwendung von energieeffizientem Recycling den Bedarf an Rohstoffen und Energie verringern und auch Treibhausgase vermeiden.

Beim Recycling gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen Glas, Papier, Kunststoff und Metall

Beim Recycling von Glas wird zwischen Wiederverwendung und Sammlung von wiederverwendbaren Systemen und anschließendem Umschmelzen unterschieden, wodurch neues Glas aus geschmolzenem Glas hergestellt wird. Auch das Papierrecycling spielt weltweit eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen und Einzelpersonen bevorzugen seit langem die Verwendung von Recyclingpapier anstelle von neu erworbenem Papier. Gleiches gilt für Toilettenpapier, beispielsweise auch Toilettenpapier. Durch das Recycling von Papier kann eine übermäßige und unverhältnismäßige Entwaldung verhindert werden. Durch den Kauf von Recyclingpapier haben die Endverbraucher einen enormen Einfluss auf die Papierindustrie gehabt – ohne zusätzliche finanzielle Ausgaben. Das Recycling von Kunststoff ist schwieriger, auch weil nicht alle Kunststoffe für das Recycling geeignet sind. Wer auf das Recyclingzeichen auf der Verpackung achtet, kann auch einen wesentlichen Beitrag zum täglichen Umweltschutz leisten.

Neben Glas, Papier und Plastik ist auch das Recycling von Metallen ein wichtiger Einzelbaustein beim Schutz natürlicher Ressourcen

Da Mischschrott viele Komponenten enthält, die für das Recycling unverzichtbar sind, haben die Privathaushalte in Herford und ganz OWL die Möglichkeit, ihren Schrott kostenfrei abholen zu lassen. Ein Anruf genügt, damit die Mitarbeiter der Schrottabholung Herford die Adresse des Unternehmens oder des privaten Haushalts besuchen, um den Mischschrott abzutransportieren. Der Aufwand für die Kunden geht gegen Null. Dennoch leisten sie auf diese Weise einen wertvollen Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen, denn im Mischschrott sind unter anderem Eisen, Stahl, Edelmetalle, seltene Erden und Aluminium enthalten. All diese Komponenten und viele weitere mehr sind für eine Kreislaufwirtschaft, wie sie in Deutschland praktiziert wird, unverzichtbar. Wer eine nennenswerte Menge an sortenreinem Schrott sein eigen nennt, kann diesen außerdem von der Schrottabholung Herford ankaufen lassen.

Kurzzusammenfassung

Beim Recycling handelt es sich nicht um einen homogenen Vorgang, sondern es werden grundsätzlich die Werkstoffe Glas, Papier, Plastik und Metalle voneinander unterschieden. Jede Form von Recycling leistet einen wertvollen Beitrag zum Schutz natürlicher Ressourcen. Die Schrottabholung Herford ist auf dem Gebiet der Wiederaufbereitung von Metallen tätig. Sie holt Mischschrott von privaten Haushalten und Unternehmen kostenfrei ab.

