Ein weltweites “Prost!” auf den Apfelwein und seine internationalen Brüder und Schwestern

Welt-Apfelwein-Tag am 3. Juni: “Sende Dein Prost in die Welt!” – mit hessischem Ebbelwei, britischem Cider, spanischem Sidra oder slowenischem Jabolčnik

Heusenstamm, 28. Mai 2020 – Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen –

das gilt auch für den Welt-Apfelwein-Tag, der am 3. Juni rund um den Globus gefeiert

wird. Apfelwein ist in zahlreichen Ländern Kult und Kulturgut, in Deutschland,

Frankreich und Spanien ebenso wie beispielsweise in Finnland und Slowenien, in

Argentinien und Australien. Da die für den Apfelweingenuss typische Geselligkeit

aktuell nur eingeschränkt möglich ist, ruft der Verband der Hessischen Apfelwein- und

Fruchtsaft-Keltereien e. V. dazu auf, sich virtuell zuzuprosten. “Sende Dein Prost in die

Welt” lautet die Aufforderung, die der Verband in den sozialen Kanälen postet.

Apfelwein-Liebhaberinnen und -Liebhaber auf der ganzen Welt sollen mit Fotos oder

Selfies auf Facebook und Co. zeigen, wie sie diesen Tag feiern. Zugang zum

weltweiten Posten und Prosten verschafft das Stichwort “Welt-Apfelwein-Tag”

beziehungsweise “World Cider Day” auf Facebook und Instagram.

“Cider-Lovers, Most-Mausis und Sidra-Amigos: Wenn es um die Leidenschaft zum

“Stöffche” geht, sind Apfelwein-Fans flexibel”, ist sich Martin Heil, Vorsitzender des

Verbands, sicher. “Können sie sich in diesem Jahr zum 3. Juni nicht in größeren

Gruppen treffen, um das Lieblingsgetränk zu feiern, nutzen sie dazu einfach die

sozialen Medien und prosten sich über Grenzen hinweg zu. Wir sind gespannt auf die

vielfältigen Foto- und Video-Postings, denn der Apfelwein ist so bunt wie die Welt. Sei

es mit dem Bembel in ,Mainhattan’ Frankfurt oder Manhattan NY, dem Gerippten auf

der Streuobstwiese oder dem gefüllten Glas vor neuseeländischer Bergkulisse, dem

Prost aus dem heimische Gartenlokal oder einem Cheers aus Japan.”

Der 2013 ins Leben gerufene Welt-Apfelwein-Tag will Aufmerksamkeit schaffen für die

Vielfalt und die Besonderheiten von Apfelwein. Er soll Lust darauf machen, sich über

Apfelwein zu informieren und sich darüber hinaus seine Bedeutung für den

Naturschutz und das Kelterhandwerk bewusst zu machen. Gelungen ist das in den

vergangenen Jahren mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen von Kelterern,

Apfelweinwirten und Händlern aus aller Welt. Der Tag soll die internationale

Vernetzung von Produzentinnen und Produzenten, dem Handel, dem Gastgewerbe

sowie den Endverbraucherinnen und Endverbrauchern fördern. “Mit diesem Tag haben

wir einen globalen Feiertag für Apfelweinbegeisterte geschaffen”, erklärt Martin Heil.

“Bei aller Unterschiedlichkeit der Produkte und Geschmäcker sind Apfelweintrinkende

in ihrer Liebe zum Stöffche vereint. In diesem Jahr gewinnt die Vernetzung sicherlich

eine noch größere Bedeutung, sie steht mehr denn je für Lebensfreude, Verbundenheit

und Genuss.”

Mehr Informationen rund um den Welt-Apfelwein-Tag gibt es online unter

www.weltapfelweintag.de Die Aktion “Sende Dein Prost in die Welt” startet am 30. Mai mit

einem Countdown auf www.facebook.com/Welt.Apfelwein.Tag sowie auf Instagram unter

#weltapfelweintag und #WorldCiderDay.

Der Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e.V. wurde 1948 mit dem Ziel gegründet, die Interessen der hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien gegenüber der Öffentlichkeit geschlossen vertreten zu können. Außerdem gehört es zu den Aufgaben des Verbandes, seine Mitglieder über alle Entwicklungen und Veränderungen der Branche zu informieren.

Pressekontakt

Verband der Hessischen Apfelwein- und Fruchtsaft-Keltereien e.V. | c/o Ballcom

Steffen Ball

Frankfurter Straße 20

63150 Heusenstamm

06104 6698-0

06104 6689-19

sb@ballcom.de

http://www.apfelwein.de

