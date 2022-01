Ein sehr persönliches Märchenbuch

Dieter Trolls zweites Buch kann Vorbild für eigenes Schreiben sein

Dieter Troll aus Schonungen in Unterfranken hat bereits ein Buch geschrieben – über das Thema „Stottern“. In diesem Ratgeber setzte er sich als Betroffener sehr persönlich mit dem Stottern auseinander. Nun legt der 78-jährige Autor sein zweites, sehr persönliches Buch vor – ein Märchenbuch, ergänzt um Gedichte, die ebenso Einblicke in das Innere des Autors geben: „Ein kleines Herzchen namens Eri“, so lautet der Titel dieser zweiten Veröffentlichung.

„Mein kleines Märchenbuch, verfasst auch mit kleinen Gedichten, habe ich geschrieben, um meine Gedanken für Märchen und Fantasien in einem Büchlein festzuhalten“, sagt der in Schonungen beheimatete Autor. Nach vielen realen Erlebnissen und Handlungen des Alltags ist es für ihn eine gedankliche Erholung, in sich schöne, kurze Geschichten zuzulassen und über märchenhafte Abläufe aufzuschreiben. „Märchen sind in meinen Gedanken dazu angetan, erfreuliche gedankliche Vorstellungen im Lebensablauf einzubauen, die dann eine Wohlfühlaktion auslösen.“

Mit dieser Empfehlung macht Dieter Troll anderen AutorInnen Mut, sich ebenfalls über ihre eigenen Innenansichten bewusst zu werden und diese zu Papier zu bringen. So können Lebensabläufe literarisch festgehalten werden und persönliche Gedanken an andere weitergegeben werden.

Dieter Troll hat eine Ausbildung zum individualpsychologischen Berater absolvierte. Sein fundiertes Wissen zu diesem Thema fließt auch in sein zweites Buch ein. Der Autor ist sicher, dass das Erkennen der Ursachen, etwa Erlebnisse aus der Kindheit, bereits dazu beiträgt, mehr Sicherheit, Gelassenheit und Selbstzufriedenheit zu erlangen. Der Autor ist Jahrgang 1943, arbeitete als Techniker für Maschinenbau und ist jetzt Rentner. Das Buch ist im Herzsprung-Verlag erschienen.

Bibliografische Angaben:

Dieter Troll: Ein kleines Herzchen namens Eri

Herzsprung-Verlag GbR 2022

ISBN: 978-3-98627-014-8

Taschenbuch, 50 Seiten, 10 Euro – auch als E-Book erhältlich.

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.herzsprung-verlag.de

email : info@herzsprung-verlag.de

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at