Ein paar gehen immer drauf – Sechs sati(e)rische Geschichten

Viele Menschen lieben Tiere. Doch wer genauer über sie nachdenkt, stellt sich vielleicht auch die eine oder andere Frage, wie z.B.: Haben Katzen ein Gewissen? Macht ihnen das Herunterschubsen von Gegenständen Spass? Oder: Wie viel Alkohol verträgt ein Pferd? Wieviel braucht es, damit es zum Alkoholiker wird? Oder was passiert, wenn eine Kolonie neugieriger Antarktis-Pinguine Besuch von Menschen bekommt? Wer beobachtet dann wen? Was machen eigentlich Maulwürfe in ihrer Freizeit? Wie weit gehen Gartenschnecken für ihren Traum? Und was ist eigentlich aus Bruno und Knut geworden? Wer sich die eine oder andere dieser Fragen selbst einmal gestellt hat, oder bisher noch nicht wusste, dass ihn die Antworten interessieren, der wird dieses Buch verschlingen.

Die sechs schrägen, nicht ganz ernst zu nehmenden Geschichten in dem kurzweiligen Buch „Ein paar gehen immer drauf“ von Kathrin Bringold zeigen Tiere von einer ganz neuen Seite. Die Geschichten machen dem Leser, der Leserin klar, dass auch Tiere ihre Probleme, Träume und Sehnsüchte haben. Die Texte sind unterhaltsam, hintergründig, aber auch ein wenig politisch unkorrekt. Manchmal bleibt einem beim Lesen das Lachen im Halse stecken. Dem einen oder der anderen Leser oder Leserin können sich auch philosophische Fragen stellen zur Beziehung zwischen uns Menschen und den Tieren sowie zu unserer vermeintlichen Überlegenheit ihnen gegenüber.

Obwohl die Tiere mit viel Einfühlungsvermögen beschrieben sind, ist das Buch nichts für Zartbesaitete, denn die Protagonisten gehen nicht immer zimperlich miteinander um. Die Sammlung ist empfehlenswert für alle, die sowohl Tiere als auch ein wenig Satire mögen und das Leben nicht allzu tierisch ernst nehmen.

Susanne Gantner, die bekannte Erlinsbacher Krimiautorin sagt dazu: „Ich habe das Buch in zwei Tagen gelesen, obwohl das gar nicht mein Lieblingsgenre ist. Die Autorin schreibt ausgezeichnet, anschaulich und phantasievoll.“

Kathrin Bringold wuchs im Schwarzbubenland auf (da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen) und lebt heute im Aargau (Schweiz). „Ein paar gehen immer drauf“ ist ihr erstes Buch.

Ein paar gehen immer drauf ist im tredition Verlag erschienen, umfasst 264 Seiten und ist gebunden, als Taschenbuch oder als E-Book erhältlich.

