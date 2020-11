Ein neues Nachhaltigkeitssiegel gibt Ortientierung

So erkennen Sie nachhaltige Unternehmen

Die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz nehmen immer mehr an Bedeutung zu. Wie können Verbraucher also zuverlässig erkennen, welches Unternehmen wirklich nachhaltig arbeitet und was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit besteht aus drei Bereichen, erklärt Oliver Scharfenberg, der Geschäftsführer der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert: “Kurz zusammengefasst ist Nachhaltigkeit nicht nur der Bereich Umweltschutz, was viele Verbraucher vermuten. Nachhaltigkeit ist wesentlich komplexer und umfasst auch den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, einen vernünftigen Umgang mit den Beschäftigten in Verbindung mit einem nachhaltigen Unternehmenserfolg. Man spricht in diesem Zusammenhang von der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit.”

Die ökologische Nachhaltigkeit orientiert sich daran, keinen Raubbau an der Natur zu betreiben. Emissionen sollten vermieden oder kompensiert werden. Im Rahmen der ökonomischen Nachhaltigkeit sollen Unternehmen wirtschaftlich arbeiten und nicht über ihre Verhältnisse leben. Das Geschäftsmodell muss dauerhaft ohne Einbußen für nachkommende Generationen möglich sein. Im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit soll ein Unternehmen so organisiert sein, dass sich soziale Spannungen in Grenzen halten und Konflikte im Unternehmen nicht eskalieren.

Um eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen, hat das DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) eine Zertifizierung als “Nachhaltiges Unternehmen (DIQP)” entwickelt.

Das Verfahren für das Nachhaltigkeitssiegel basiert nicht nur auf einer Selbstauskunft oder einem einfachen Audit, sondern bezieht verschiedene Stakeholder in den Zertifizierungsprozess ein. Um das Nachhaltigkeitssiegel als nachhaltiges Unternehmen zu erhalten, findet im ersten Schritt eine unabhängige Mitarbeiterbefragung und eine Kundenbefragung statt. Anschließend musss das Unternehmen eine Nachhaltigkeitsabfrage benatworten. Dabei geht es unter anderem um die Einhaltung Sustainable Development Goals, welche die Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung entwickelt haben und viele weitere Bereiche.

Nachhaltigkeit zahlt sich für Unternehmen aus, denn nachhaltige Unternehmen sind in der Regel attraktiver für zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und oftmals deutlich innovativer und können am Markt höhere Preise realisieren. Es macht also nicht nur aus ökologischer Sicht Sinn, eine nachhaltiges Unternehmen zu sein.

Mehr Informationen finden Sie beim DIQP e.V. unter: https://www.diqp.eu/nachhaltigkeitssiegel/ und bei der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert unter https://www.sqc-cert.de/zertifizierung/nachhaltiges-unternehmen/

Das Unternehmen SQC-QualityCert ( www.sqc-cert.de) bietet verschiedene Zertifizierungen des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. an. Dazu gehören neben dem Siegel als klimaneutrale Fahrschule auch Arbeitgebersiegel “Top Arbeitgeber (DIQP), “Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)” und “Familienfreundlicher Arbeitgeber (DIQP)”.

Zahlreiche Zertifizierungen wurden vom Verbraucherportal Label-online.de als “besonders empfehlenswert” bezeichnet. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. Das Unternehmen arbeitet zudem selber als klimaneutrales Unternehmen und hat seine Emissionen in Gold Standard Projekten kompensiert.

Das DIQP ( www.diqp.eu) Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. ist als eingetragener Verein eine Non-profit Organisation. Der Verein befasst sich mit der Entwicklung von verschiedenen Standards und Arbeitgebersiegeln.

