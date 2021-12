Ein neues, exzellentes Urlaubserlebnis: Das ELA EXCELLENCE Resort Belek eröffnet im Frühling 2022

Im kommenden Jahr können sich Reisende an die türkische Riviera auf ein noch exklusiveres Urlaubserlebnis freuen: Das bisherige ELA Quality Resort Belek schließt nach einer erfolgreichen Saison 2021 für eine millionenschwere Renovierung des gesamten Resorts. Im April 2022 eröffnet das Luxusresort nach einem umfangreichen Rebranding als ELA EXCELLENCE Resort Belek und beeindruckt mit einem neuen, exquisiten Urlaubserlebnis.

„Das Wort Exzellenz ist bei weitem nichts neues für uns. Um exzellent zu sein, versuchen wir stetig die Erwartungen zu übertreffen und uns kontinuierlich zu verbessern“, sagt Emre Tartar, Stellvertretender Hoteldirektor des ELA EXCELENCE Resort Belek. „Die Erwartungen werden von Mal zu Mal höher, insofern können wir nur dann exzellent sein, wenn wir Gäste jedes Mal aufs Neue begeistern. Wir freuen uns schon, ab April 2022 Urlauber aus der ganzen Welt mit unserer Exzellenz zu begeistern.“ Einen ersten Hinweis auf die angestrebte Exzellenz findet man bereits im neuen Logo des Resorts: Der Polarstern symbolisiert nämlich nicht nur die vier Himmelsrichtungen. Er verkörpert auch das unter der Sonne glitzernde Mittelmeer, die glitzernden Augen von begeisterten Kindern oder das Glitzern des Kerzenlichts, das sich im Champagnerglas, während eines romantischen Abendessens spiegelt.

Exzellente Kulinarik

Ab April 2022 beeindruckt das ELA EXCELLENCE Resort Belek mit einem neuen kulinarischen Konzept. Teile dessen wurden bereits in der Sommersaison 2021 eingeführt, kommendes Jahr ist das neue Gastronomieerlebnis komplett fertiggestellt. Das ELA EXCELLENCE Resort sieht Gastronomie als viel mehr als nur Essen, es ist vielmehr eine Art der Kunst. Die Kulinarik in den verschiedenen Restaurants und Bars des Resorts spiegelt Kultur, ein reiches Erbe und verschiedenste Traditionen wider. Insgesamt verfügt das ELA EXCELLENCE Resort über 12 Restaurants und Cafes, von denen fast alle im ELA All-Inclusive-Konzept des Resorts mitinbegriffen sind. Nur in zwei Spezialitätenrestaurants fallen Extrakosten an. Sämtliche zehn Bars des Resorts sind ebenfalls Teil des All-Inclusive-Konzeptes.

Exzellente Wellness- & Sporterlebnisse

Der Ansatz für ein ganzheitliches Wohlbefinden der Gäste des Resorts umfasst verschiedenste Aspekte. So können sich Gäste des Resorts nicht nur weiterhin auf exklusives Spa freuen, sondern auch auf weitere Angebote wie Yogakurse, eine große Vielfalt an Sportkursen und weiteren Fitnessangeboten freuen. Professionelle Pläne für eine gesunde Ernährung werden ebenfalls angeboten.

Exzellent für Kinder & Jugendliche

Schon bisher was das Resort für sein besonderes Betreuungskonzept für Kinder und Jugendliche bekannt und wurde bereits mehrfach genau dafür ausgezeichnet. Im kommenden Jahr wird dies in der brandneuen EVERLAND KIDS WORLD und im neuen TEENS CLUB fortgesetzt. Die EVERLAND KIDS WORLD lockt mit einem großen Innen- und Außenbereich und bietet vielfältige Möglichkeiten für Kinder sich zu entfalten. Teil dessen ist auch nach wie vor das angesehene Edutainment-Konzept, welches in der Region einzigartig ist.

Exzellente Zimmer & Suiten

Auch die Zimmer und Suiten des Resorts werden im Rahmen des Rebrandings zum ELA EXCELLENCE Resort Belek komplett renoviert und neugestaltet, sodass sie ein komplett neues Aufenthaltserlebnis bieten. Neu ist zudem, dass sich die 583 Unterkünfte in drei verschiedene Kategorien – ELA EXCELLENCE, ELA EXCLUSIVE und ELA SUPERIOR & FAMILY – unterteilen.

Über die neue ELA EXCELLENCE App können Gäste unkompliziert diverse Services in Anspruch nehmen, wie beispielsweise Essen bestellen, Reservierungen tätigen oder vieles mehr. Auch das Zimmer an sich lässt sich über einen digitalen Schlüssel in der App ganz einfach per Smartphone öffnen. Ebenso ist es auch möglich über die App zu steuern, ob man Housekeeping wünscht, oder nicht. Die Zimmer und Suiten werden auch so modernisiert, dass man Licht, Temperatur, Entertainmentmöglichkeiten und mehr digital steuern kann.

Exzellente Unterhaltung

Langeweile ist im ELA EXCELLENCE Resort Belek ein Fremdwort. So können Gäste täglich aus einem großen Aktivitätenportfolio wählen. Zusätzlich gibt es abends facettenreiche künstlerische Aufführungen oder Live-Konzerte und DJ-Partys von weltbekannten Künstlern

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurd.e Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

Firmenkontakt

ELA Excellence Resort Belek c/o Kaus Communications Limited

Steffen Hager

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511-8998900

0511-89989069

elaresort@kaus.net

http://www.elahotels.com

Pressekontakt

ELA Quality Resort Belek c/o Kaus Communications Limited

Steffen Hager

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511-8998900

0511-89989069

elaresort@kaus.net

http://www.elaresort.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.