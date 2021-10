Ein künstlerisch gestaltetes Coming-out

Kunstbuch des Hamburger Autors Thomas Mehrhof zum Thema Transsexualität: Celebrate Visibility

Der Autor Thomas Mehrhof greift mit seinem zweisprachigen, deutsch-englischen Kunstbuch „Celebrate Visibility“ ein gesellschaftlich wichtiges Thema auf – das der Transidentität. Es ist entstanden auf Basis seiner eigenen Geschichte und als befreiender Akt, denn der Autor hatte im Jahr 2018 sein Coming-out als Transmensch von Frau zu Mann. Er möchte Sichtbarkeit – also Visibility – schaffen für die Menschen, die mit ihrer Transidentität in unserer Gesellschaft zu leben lernen müssen.

Thomas Mehrhof ist sich sicher, dass nur durch öffentliche Sichtbarkeit und umfassende gesellschaftliche, rechtliche und politische Anerkennung letztlich auch eine soziale Akzeptanz wachsen kann. Zielgruppe des Buches ist nicht nur die LGBT-Community. Es sollen im Gegenteil möglichst viele Menschen erreicht werden, denn ein gesellschaftlich wichtiges Thema darf nicht wenigen Personen vorbehalten bleiben. Bereits Jugendliche ab etwa 16 Jahren können sich unter Begleitung Erwachsener mit dem Buch beschäftigen, so Mehrhof.

Der Autor Thomas Mehrhof hat mit „Celebrate Visibility“ ein ästhetisch schönes Kunstbuch mit Fotos aus den von ihm besuchten europäischen Städten und Landschaften geschaffen. Seine Fotos hat er künstlerisch digital bearbeitet, teilweise zu Collagen verwoben, sowohl farbig als auch schwarz-weiß in Szene gesetzt. Jedem Foto hat er einen lyrischen Text gegenübergestellt: in Form von Alltagsgedichten, Blackmail Poems, Prosa, Akostrichons.

Aus den Texten und einem vorangestellten Vorwort des Autors wird klar ersichtlich, wie wichtig es für eine Person mit einer Transidentität ist, dass während des Prozesses der Transition ein unterstützendes Umfeld ihn trägt. Es braucht nahestehende Menschen mit Loyalität und Solidarität, Mut und Vertrauen. Beim ruhigen Betrachten der Fotos und Lesen der Texte kann beim Betrachter/Leser im Idealfall eine neue Sichtweise, ein Perspektivwechsel stattfinden. Transidentität kann so aus einer Nische heraustreten, die den Betroffenen heute oftmals noch ein falsches Leben aufzwingt. Dem Autor gelingt es mit seinem Werk, das Thema unaufgeregt darzustellen. Das Buch ist als Hardcover, Taschenbuch und E-Book erhältlich.

Thomas Mehrhof veröffentlicht hier erstmals in seiner männlichen Identität. Noch in seiner weiblichen Identität schrieb er unter dem Namen C. T. Mehrhof zwei lustige und fantasievoll selbst illustrierte Kinderbücher über den Zauberhasen „Pfefferminzky“. Der Autor arbeitet nach einer Umschulung als Ergotherapeut mit Wachkomapatienten im Bereich der Neurologie. Er hat immer wieder einige Zeit im Ausland gelebt, unter anderem in den USA, was die Zweisprachigkeit des vorliegenden Werkes erklärt. Heute lebt der Autor in Hamburg. Seine innere Ruhe findet er unter anderem beim Pilgern auf dem Jakobsweg mit dem Fahrrad, natürlich bei seinem Lebensmenschen und seiner Katze Lily.

Bibliografische Angaben:

Thomas Mehrhof: Celebrate Visibility – Transsexualität – Ein Coming-out

Herzsprung-Verlag GbR 2021

ISBN: 978-3-98627-002-5

Hardcover, 180 Seiten, 29,90 Euro

Das Buch ist über den Buchhandel, den Verlag oder Amazon zu beziehen und ist auch als Taschenbuch erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herzsprung-Verlag GbR

Herr Thorsten Meier

Mühlstr. 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.herzsprung-verlag.de

email : info@herzsprung-verlag.de

2014 haben die beiden Verleger Martina und Thorsten Meier als zweiten, unabhängigen Verlag nach Papierfresserchens MTM-Verlag, einem Kinder- und Jugendbuchverlag, den Herzsprung-Verlag gegründet, der sich auf die Herausgabe von Belletristik, Lyrik und Sachbüchern im Erwachsenenbereich spezialisiert hat.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Herr Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at