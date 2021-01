Ein Kobold zu Weihnachten – Weihnachtliche Kurzgeschichten

Franz Spengler berührt mit den Geschichten in der Sammlung “Ein Kobold zu Weihnachten” die Herzen der Leser.

In der Titel-gebenden Geschichte dieser Sammlung sitzt der Erzähler vor Weihnachten wie immer vor dem Computer und schreibt an einem neuen Roman. Es schneit, der Wind weht laut – und plötzlich läuft ein Schauer seinen Rücken hinunter. Es befindet sich etwas mit hell leuchtenden Augen in seinem Garten. Doch was oder wer ist es? In der zweiten Geschichte lernen die Leser Fanny, das Honiglebkuchenpferd, kennen. Fanny muss sich einem bösen Bäcker, der nur auf Profit aus ist, stellen. In der dritten Geschichte will das Christkind an gemeinen Menschen Rache nehmen. Anders geht es in der vierten Geschichte zu, in der ein Junge sich das Christkind als bereits erwachsene Christfrau vorstellt. In der letzten Geschichte dieser etwas anderen Weihnachts-Geschichten-Sammlung geht es um den geheimnisvollen Weihnachtsschatz des kleinen Jungen Sami.

Franz Spengler erzählt in seinen weihnachtlichen Geschichten in der Sammlung “Ein Kobold zu Weihnachten” von Begebenheiten zwischen Traum und Wirklichkeit. Sein ganz persönlicher Schreibstil zieht die Leser ab der ersten Geschichte in den Bann. Das Buch hat nicht nur das Ziel, die Leser zu unterhalten, sondern ihnen zu ermöglichen manche Dinge aus einer neuen Sicht zu betrachten. Dabei folgt der Autor dem Bedürfnis, die Herzen anderer Menschen zu berühren und zu öffnen.

"Ein Kobold zu Weihnachten" von Franz Spengler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22066-9 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

