Ein guter Tag zum Tanzen – Nachdenklich stimmendes Plädoyer für mehr Menschlichkeit

Leser erfahren in Elena Rubins “Ein guter Tag zum Tanzen”, warum es keine stärkere Macht als Respekt gibt.

Die Welt des Polizisten Ricardo zerbricht. Ausgerechnet sein guter Wille wird ihm zum Verhängnis. An einem kalten Tag im April legt sich das Trauma wie ein Schleier über seine Welt. Leo will nicht daran erinnert werden, was er aufgegeben hat. Er tanzt nicht mehr. Die Kraft der Berührung, die Energie, die in der wahren Begegnung zweier Menschen liegt, ist versiegt.

Laura, die dritte Person in dieser Geschichte, weiß nicht mehr, was Vertrauen ist. Hat sie es überhaupt je gewusst? Warum wirft gerade die Begegnung mit einem unsympathischen Fremden

diese Frage auf? Und wie kann ein so düster wirkender Mann dem Wort “Gefühl” eine derartige Bedeutung geben?

Drei Lebenswege treffen in dem Roman “Ein guter Tag zum Tanzen” von Elena Rubin aufeinander und zeichnen ein Bild für mehr Menschlichkeit und Respekt. Die Autorin webt in ihrem Roman Erfahrungen aus ihrer Arbeit mit ein. Sie studierte zunächst Wirtschaft, dann Psychologie. Das Thema Trauma ist ihr Hauptfokus. Sie arbeitet mit missbrauchten Jugendlichen, traumatisierten Polizisten, Sanitätern und Soldaten. Diese Arbeit ist für sie nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern auch Grundlage dieser Geschichte. Mit ihrem gelungenen Debütroman möchte sie eine Lanze für mehr Respekt und gegen Diskriminierung brechen und dazu ermutigen, auf das zu sehen, was alle Menschen verbindet: das Gefühl.

"Ein guter Tag zum Tanzen" von Elena Rubin ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14491-0 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

