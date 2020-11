Ein gesunder Schlaf stärkt auch das Immunsystem

Schlaf ist die beste Medizin und ein guter, gesunder Schlaf stärkt nachweislich das Immunsystem. Und das ein starkes Immunsystem jetzt gerade ganz besonders wichtig ist, ist vollkommen klar.

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je sich um seine Gesundheit und ein starkes Immunsystem zu kümmern. Aus diesem Grund lade ich Sie heute zu meinem großen Schlafkongress ein, welcher von Sonntag, 13.12.2020 bis 20.12.2020 online und vollkommmen kostenlos läuft.

Der große Schlaf-Kongress ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie…:

– wie 80 % der Erwerbstätigen in Deutschland, Österreich, Schweiz unter Schlafstörungen leiden

– Ein- und / oder Durchschlafprobleme haben und endlich wissen wollen, was die Ursachen sind

– und was Sie tun können, damit es Ihnen besser geht

– mehr Erfolg im Leben haben wollen

– gesünder, glücklicher und länger leben wollen

– Mutter oder Vater sind und wissen wollen, wie Ihr Baby / Kind endlich schläft

– Ihr Immunsystem stärken wollen

. und vieles mehr

Darum geht es beim großen Schlaf-Kongress:

– gesunder Schlaf Schlafphasen

– Wie lange schlafen ist gesund

– Astrologische Auswirkungen (Mond, Sterne…)

– Ausgeschlafen zum Erfolg

– Träume Dein Leben – lebe Deine Träume

– Frühjahrsmüdigkeit

– Schnarchen

– Schlafstörungen bei HSP, alleingeborenen Zwillingen, Empathen und Scanner Persönlichkeiten

– Schlafumgebung

– Schlafmangel

– Schlafstörungen

– Baby schlafen

– und vieles mehr

ExpertInnen beim großen Schlaf-Kongress:

– Prof. Dr. med. hc. Günther W. Amann-Jennson – Schlafpsychologe & Schlafforscher

– Dr. med. Volker Schmiedel – Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin

– Naturheilverfahren, Homöopathie

– Dr. med. Michelle Haintz – Glücklich schlafen

– Jürgen Woldt – Guter und gesunder Schlaf durch Regulationsverbesserung

– Petra Coll Exposito – Feng Shui im Schlafzimmer

– Dr. med. Rudolf Bolzius – Der Mitochondrien-Doktor

– Klaus Altmann – Der Schmerzlöser

– Jordi Campos – Naturarzt

– Andreas Bernknecht – Binaurale Beats

– Joachim Sevenich – Chakraklang

– Bernd Fuchs – Umweltgifte, Lebensenergie & gesunder Schlaf

– Dr. med. Berndt Rieger – Internist & Naturarzt – Hormonexperte & Schilddrüsenexperte

– Ishar Jaklitsch – TCM Hausapotheke

– Boris Schwarz – Fitte Menschen erreichen mehr

– Julian Freiburger – Experte für Gelassenheit & Sei Du Selbst

– Siglinde Hahn – Schlafen wie ein Bär

– Mag. Psych./Päd. Tina Stümpfig – Jin Shin Jyutsu (Heilströmen)

– Bruno Würtenberger – Bewusstseinsforscher

– Sebastian P. Schild – Erträume Dein Leben & Lebe Deine Träume

– Markus Kamps – Schlafberater und 1. Schlafpräventologe Deutschlands

– Zarko Jerkic – Erfolgreich durch guten, gesunden & erholsamen Schlaf

– Rene Gräber – Einer der bekanntesten Heilpraktiker Deutschlands

– Peter Gehlmann – Hashimoto-Patient & Hashimoto-Mentor

– Fabian Dittrich – Schlafcoach

– Michaela Thiede – Gut schlafen durch klopfen

– Unkas Gemmeker – -> Leben ist kostbar. Bitte lass Dich nicht hängen!

– Monika Richrath – Klopfakupressur-Coach und Buchautorin

– Josua Kohberg – Neurowissenschaftler “Go back to Sleep”

– Birgit Thuro – Mental- und Gesundheitscoach – Ihre Klienten schlafen in 9 von 10 Fällen bereits nach einem Termin besser.

– Dr. med. John Switzer – Vitalarzt – Ayurvedaarzt – Ernährungsweise

– Dr. med. Rainer Limpinsel – Schlafstörungen bei Diabetes

– Klausbernd Vollmar – Traumdeutung

– Zahra Bergmann – 4 Temperamente Lehre & Zirbeldrüse

– Gabriele Vierzig-Rostek – Astrologische Auswirkungen (Mond, Sterne…)

– Biohacking Chris – Schlafstörungen mit MS

– Sabine Lüders – Baby schlafen

– Sabine Schober – Life-Coaching-Center (LCC) und das Life-Reframing-Center (LRC)

– Ewald Schober – Life-Coaching-Center (LCC) und das Life-Reframing-Center (LRC)

– Dr. med. Lulit Wunder – Fastenärztin

– Mabon Wunder – Diätologe

Außerdem will ich an dieser Stelle auch noch den Artikel in Focus Online zum Thema “Schlaf und Stärkung des Immunsystems” empfehlen:

https://unternehmen.focus.de/schlaf-staerkt-immunsystem.html

Alles Gute, Gesundheit und guten Schlaf wünschen

Alexander – Der GesundCoach & Friends

Ps: Sehr gerne darf diese Meldung auch weitergeleitet werden, weil diese Infos für alle wichtig sind. Vielen Dank.

