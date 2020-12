Ein geschichtsträchtiger Klassiker: Bergamotte Tee

Hanauer Tee Online-Shop bietet feine Teespezialitäten mit Zitrusaroma

Die Bergamotte ist eine ganz besondere Zitrusfrucht. Der kuriose Hybride aus Bitterorange und Zitronat-Zitrone ist nicht nur eine gern gesehener Inhaltsstoff in der Kosmetik, sondern vor allem die bekannteste Zutat im Earl Grey Tee. Das Öl der Frucht verfeinert bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts den Bergamotte Tee. Wer den Klassiker unter den aromatisierten Tees einmal probieren möchte, der wird im Online-Shop des Hanauer Teehändlers AURESA ganz bestimmt fündig. Unter https://www.auresa.de/bergamotte-tee/ bietet das Unternehmen eine große Auswahl an unterschiedlichen Bergamotte Teemischungen an.

Herb-fruchtiger Genuss mit vielen Facetten

Klassischer Earl Grey, wie er im Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/tee/schwarzer-tee/earl-grey/ erhältlich ist, wird traditionell mit chinesischem Schwarztee hergestellt. Inzwischen gibt es aber auch Earl Grey Variationen mit Ceylon, Assam oder Darjeeling Tee. Bergamotte Tee zeichnet sich durch ein typisches herb-fruchtiges Aroma aus, das besonders gut mit kräftigen Schwarzteesorten harmoniert. Mittlerweile sind jedoch auch Kombinationen mit Grüntee oder Rooibos Tee erhältlich.

“Das spannende an Bergamotte Tee ist, das niemand so genau weiß, wie er eigentlich erfunden wurde. So besagt eine Legende, dass der Tee durch Zufall bei einem Schiffsunglück entstanden sei. In anderen Quellen liest man wiederum, dass Bergamotte-Öl damals zur Haltbarmachung des Tees auf den monatelangen Schiffsfahrten verwendet wurde. In einer Sache sind sich jedoch alle einig – ob Zufall oder Absicht, Bergamotte Tee ist ein fester Bestandteil unserer Teekultur “, so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/ .

Fairer und umweltfreundlicher Teegenuss

AURESA legt großen Wert auf fairen Handel und eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Das Unternehmen zieht ganz klar Tees aus kontrolliert biologischem Anbau vor, da diese sowohl den Menschen als auch die Umwelt schonen. Sämtliche Bestellungen werden von AURESA klimaneutral mit DHL GoGreen verschickt. Des Weiteren betreibt der Teeversand sowohl Bürogebäude als auch Shopserver ausschließlich mit Ökostrom.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

