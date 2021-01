Ein erfrischter Start in ein neues Jahr mit dem Tee des Monats von AURESA

Aktion im Januar: 10 % Rabatt auf koffeinfreien Kräutertee “Bio Minzfrische”

Bei dem Hanauer Tee Online-Shop AURESA https://www.auresa.de/ ist es inzwischen Tradition, gemeinsam mit dem neuen Jahr einen neuen Tee des Monats einzuläuten. Daran hat sich auch jetzt, im Jahr 2021, nichts geändert. Der neue Tee des Monats trägt den Namen “Bio Minzfrische” https://www.auresa.de/bio-minzfrische und schmeckt nach frischer Krauseminze und spritziger Zitrone. Den ganzen Januar über erhalten Kunden des Online-Shops 10 % Rabatt auf den Bio Kräutertee.

Perfekt für kalte Januar-Tage

Das Motto dieses Kräutertees – “Gegensätze ziehen sich an” -schließlich treffen hier spritzig-frische Zutaten wie Nanaminze, Brennnessel, Orange, Lemongras und Apfel auf wärmende Gewürze wie Zimt, Ingwer, Nelken und Cardamom. Damit ist die “Bio Minzfrische” ein Tee, der beides kann – sowohl so richtig schön erfrischen als auch wunderbar wärmen. An einem kalten und ungemütlichen Wintertag kann es nichts Besseres geben.

“Nanaminze und Brennnessel sorgen bei diesem Kräutertee für ein leicht scharfes und frisches Aroma, während er durch Orangenschalen, Lemongras und Apfelstücke eine fruchtige Note erhält. Abgerundet wird diese Mischung noch durch Koriander, Zimtrinde, Ingwer, Nelken und Cardamom, die der “Bio Minzfrische” eine aufregende Würze verleihen. In diesem Bio Kräutertee tummeln sich also ganz schön viele unterschiedliche Zutaten. Schwarzer oder grüner Tee gehören allerdings nicht dazu. Der Tee ist also komplett koffeinfrei und kann deshalb auch problemlos noch am Abend getrunken werden.” so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA.

Mit Tee trinken der Umwelt helfen – AURESA macht”s möglich

AURESA hat sich seit Mai 2020 dazu verpflichtet, für jeden verkauften Tee einen Baum zu pflanzen https://www.auresa.de/nachhaltigkeit . Mit Erfolg, schließlich ist es dem Teehändler inzwischen gelungen, mehr als 2.000 Bäume zu pflanzen. Des Weiteren werden sowohl Bürogebäude, als auch Lager und Shopserver von AURESA komplett mit Ökostrom betrieben. Sämtliche Pakete werden mit DHL GoGreen verschickt und gelangen somit gänzlich CO2-neutral zum Kunden.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

Kontakt

AURESA e.K.

Danijel Mlinarevic

Friedrichstr. 50A

63450 Hanau

+49 6181 9911930

presse@auresa.de

https://www.auresa.de/

