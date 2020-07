Ein Autoleben lang Spaß mit dem neuen Ford Kuga

Elektrisch oder konventionell? Jetzt Probe fahren im Autohaus Peter Pesch in Dormagen

Der neue Ford Kuga erlebt seinen ersten Sommer und macht sich immer mehr Freunde: Durch eine völlig neue Vielfalt an Antrieben und Ausstattungen wird der meistverkaufte SUV von Ford nun wirklich zum Auto für alle! Ob klassisch mit Benzin und Diesel oder elektrisiert mit Mild-Hybrid und Plugin- Antrieb: Der aktuelle Kuga fährt stets auf der Erfolgsspur. Die dritte Modellgeneration in all ihren Varianten zeigt das Autohaus Peter Pesch GmbH in Dormagen. Hier können Interessierte sich für Probefahrten anmelden und durchstarten. Kontakt unter https://www.ford-pesch-dormagen.de/ford-kuga

Ford setzt auf neue Antriebskonzepte und steigert zugleich die Effizienz seiner bewährten Motoren. Gegenüber der Vorgänger-Generation verbessert sich der Kraftstoffverbrauch des Kuga um rund 30 Prozent – bezogen auf das gesamte Motorenangebot. So wird der SUV selbst in Innenstädten salonfähig und behält zugleich seine bewährten Stärken: Sicherheit, Komfort und ein üppiges Platzangebot.

Als erste Ford-Baureihe ist der neue Ford Kuga in drei verschiedenen Hybrid-Optionen lieferbar: Als EcoBlue Hybrid (48-Volt-Technologie), als Plugin-Hybrid oder ab Ende des Jahres auch als Voll-Hybrid. Für diese drei ist die Steckdose so wichtig wie einst die Zapfsäule, jedoch mit unterschiedlichen Effekten und Reichweiten. Alle Details zum elektrischen Betrieb geben die Fachleute bei Ford Pesch in Dormagen. https://www.ford-pesch-dormagen.de/ford-kuga

Hinzu kommen vier moderne Ford EcoBoost-Turbobenziner und Ford EcoBlue-Turbodiesel, die ihre Kraft über ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe oder eine 8-Gang-Automatik auf die Straße bringen. Optional im neuen Ford Kuga ist der Allrad-Antrieb, mit dem man auf anspruchsvollem Terrain sicher ans Ziel kommt.

Allen Kugas gemeinsam sind die verbesserte Konnektivität und umfangreiche Assistenz-Systeme. Mit 12 Ultraschallsensoren, drei Radarsystemen und zwei Kameras sorgt der neue Ford Kuga für größtmögliche Sicherheit. Dabei drängt sich die Technik nicht auf, sondern passt sich smart dem individuellen Fahrstil an. Unterstützt wird das Fahrerlebnis auch durch den selektiven “Fahrmodus-Schalter” mit verschiedenen Programmen. Diese beeinflussen je nach Untergrund und Fahrstil das Ansprechverhalten des Gaspedals, die Servolenkung und die Traktionskontrolle.

Mit der Philosophie, dass ein Auto zu seinem Fahrer passen muss, geht Ford Pesch voran. Bei immer größerer Auswahl wächst der Beratungsbedarf, aber auch die Chance den “perfect match” zu finden: Ein Auto, das ein Autoleben lang Spaß macht! Das Team bei Peter Pesch freut sich darauf, den passenden Kuga auf Sie persönlich zuzuschneiden.

Kraftstoffverbrauch [nach VO (EG) 715/2007]*: Angaben in l/100 km. Ford Kuga: 7,0-4,7 (innerorts); 5,2-3,8 (außerorts); 5,9-4,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 134-111 g/km (kombiniert)

Kraftstoffverbrauch [nach VO (EG) 715/2007]*: Angaben in l/100 km. Ford Kuga Titanium Plug-in-Hybrid: – (innerorts), – (außerorts), 1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen: 26 g/km (kombiniert)

Der Name Pesch steht für Zuverlässigkeit, Innovation und kundenorientiertes Denken. Und die 50 Mitarbeiter sorgen dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt.

Ein Auto muss Spaß machen – sein ganzes Leben lang. Und es muss perfekt zum Kunden passen. Das ist die Basis des gesamten Programms. Dazu gehören eine detaillierte Beratung und die große Ford Modellpalette.

Genauso wichtig ist ein umfangreicher Service: Gründliche Diagnosechecks bis zur Reparatur mit Ford Original Teilen – inklusive Garantie, damit Sie sich darauf verlassen können. All das gibt es unter einem Dach.

