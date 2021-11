Ein Arbeitsklima des Wohlfühlens bei Elly Seidl München

Wie der Familienbetrieb in Pandemiezeiten für ein sicheres und gutes Miteinander sorgt

Zahlreiche Firmen kämpfen in Zeiten von Corona mit immensen, teilweise überlebenswichtigen, Herausforderungen. Die Suche nach Mitarbeitenden gehört dazu; oft gestaltet sie sich schwierig. Denn viele Menschen sind verunsichert und fragen sich, ob sie am Arbeitsplatz sicher sind – vor Ansteckung, betriebsbedingter Kündigung, Kurzarbeit. Auch der Münchener Familienbetrieb Elly Seidl kennt diese Sorgen.

Was tut Elly Seidl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Elly Seidl setzt sämtliche Hygienemaßnahmen zum Schutz des Personals absolut konsequent um; die Gesundheit aller Mitarbeiter*innen steht an erster Stelle. Auch auf vielen anderen Ebenen sorgt das Unternehmen für einen angenehmen Arbeitsalltag. Zwischen Geschäftsführung und Personal besteht ein enges Vertrauensverhältnis. Arbeitszeiten sind flexibel und individuell abstimmbar; Familie und Beruf lassen sich gut miteinander vereinbaren. Die Geschäftsleitung hat ein offenes Ohr für Fragen, Sorgen und Wünsche. Dazu zählen beispielsweise Vorschläge zur Optimierung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsumfeldes oder bestimmter Abläufe. Die firmeneigene Ausbildung im Handwerk erfolgt auf höchstem Niveau; später bietet Elly Seidl zahlreiche Möglichkeiten, sich beruflich und individuell weiterzuentwickeln. Zeichen von Wertschätzung sind ebenso: besondere Vergütungen für langjährige Mitarbeiter*innen, Einkaufsgutscheine und Maßnahmen der betrieblichen Altersvorsorge.

Was macht einen guten Arbeitgeber aus?

Es gibt zahlreiche Studien zur Frage, welche Kriterien einen guten Arbeitgeber auszeichnen. Zu den wichtigen Faktoren, die Einfluss darauf haben, ob sich Menschen an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, zählen: eine angenehme Arbeitsatmosphäre, ein sicherer Arbeitsplatz, individuelle Förderung und Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Work-Life-Balance / Gesundheit, ein faires Gehalt und attraktive Sozialleistungen, Umwelt- und Sozialbewusstsein des Arbeitgebers.

Elly Seidl – ein attraktiver Arbeitgeber mit Herz und Verstand

Seit langem ist Elly Seidl bekannt für handgefertigte Pralinen und Schokoladen in Premiumqualität. Doch das Unternehmen definiert sich nicht nur über herausragende Produkte. Zum Selbstverständnis von Elly Seidl gehört: eine Firma zu sein, bei der Menschen wirklich gern arbeiten. Deshalb sind viele Mitarbeiter*innen schon lange in dem Münchener Familienbetrieb. Hier fühlen sie sich wohl, sicher, gefördert und wertgeschätzt. Bei Elly Seidl herrscht eine familiäre, herzliche Arbeitsatmosphäre. Sie ist geprägt von Vertrauen, Offenheit, Flexibilität, Fairness, Motivation, Interesse an kreativen Ideen, individueller Förderung, gegenseitiger Unterstützung und großem Teamgeist. Elly Seidl setzt auf Nachhaltigkeit – bei Produkten ebenso wie beim Thema Mitarbeiter*innen. Langfristig zusammenarbeiten, abwechslungsreiche Aufgaben übernehmen, gemeinsam wachsen und Freude an der Arbeit haben – bei Elly Seidl ist all das möglich.

Die Münchener Schokoladenfirma Elly Seidl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb und besteht seit über 100 Jahren. In der traditionsreichen Manufaktur stellen passionierte Konditormeister handgefertigte Produkte in Premiumqualität her: feinste tagesfrische Pralinen, edle Schokoladen, delikate Kuchen, meisterhafte Torten und verführerisches Naschwerk. Die süßen Kreationen aus dem reichhaltigen, hochwertigen Sortiment von Elly Seidl sind weit über die Landesgrenzen hinweg beliebt. Denn sie bedeuten Pralinen- und Schokoladengenuss auf höchstem Niveau. Kunden können die Produkte aus dem Hause Elly Seidl in sechs Münchener Filialen und in Elly Seidls Webshop erwerben.

Kontakt

Elly Seidl GmbH

Maximilian Rambold

Seeholzenstraße 6a

82166 Gräfelfing

+49 089 – 832 703

info@ellyseidl.de

http://www.ellyseidl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.