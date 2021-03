Eilmeldung | Der Newsflash mit Ari Gosch | Jetzt Wöchentlich

Es wurde Zeit, einen Nachrichten Podcast zu veröffentlichen, der mit der nötigen Sorgfalt recherchiert ist. Ab jetzt jeden, Dienstag: Eilmeldung | Der Newsflash mit Ari Gosch |

Eilmeldung Folge 1 | Der Newsflash mit Ari Gosch | Jetzt Online

News Anchor Ari Gosch und seine markante Stimme sind nicht nur Hörer*innen verschiedener RBB-Wellen wie Antenne Brandenburg, Radio Eins und Inforadio seit über 25 Jahren bekannt, sondern auch dem Musical-Publikum in vielen großen Hallen Mitteleuropas.

Der neue Podcast EILMELDUNG steht für öffentlich-rechtlich geschärfte höchstmöglich seriöse Recherche und Präsentation sowie für spannende, einfühlsame, aber auch satirische Aufarbeitung von Themen wie Klimawandel, Migration und Rassismus

Damit gibt es jetzt bei PODCAST.EINS jeden Dienstag – tuesday is newsday! – einen viertelstündigen kritischen Überblick über die wichtigsten Nachrichten der Woche.

Zu Beginn wird ein Prinzip allerdings bereits gebrochen:

Die erste Folge ist ein Rückblick auf den MONAT Februar, der geprägt war von verzweifeltem Herumlavieren um das Problem INFEKTIONEN AM ARBEITSPLATZ. Einschließlich des Themas – vor allem für die, die sich kein Auto leisten können: “Weg zur und von der Arbeit”. Auch “öffentlicher Personennahverkehr” – ÖPNV – genannt.

Ein Themen Überblich für die 1. Ausgabe:

* Nach Angaben der IG Bauen-Agrar-Umwelt droht den deutschen Landwirtschafts-Großbetrieben in diesem Jahr ein erneuter Engpass bei den Erntehelfer*innen.

* Im Dezember hat der Rückstand der Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch 1,5 % betragen.

* In einigen Bundesländern sind weitere “Anti-Corona-Maßnahmen” beschlossen worden.

In Hamburg ist Lauftraining im Freien nur noch mit Maske erlaubt.

* Der Wirtschaftsinformatiker Dr. Key Pousttchi hat den digitalen Infrastruktur-Aufbau unter Wettbewerbs-Bedingungen als untauglich bezeichnet.

* In Brasilien haben nach ARD-Informationen Patient*innen angebliche Schutz-Impfungen ohne Corona-Impfstoff bekommen.

* Deutschland ist laut dem ZDF-Politikmagazin “frontal 21” an seinen eigenen Ansprüchen bei der Umsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie krachend gescheitert.

* Karl Lauterbach hat am vergangenen Donnerstag im ZDF in der Talkshow “Maybritt Illner” davor gewarnt, die Möglichkeiten von SCHNELLTESTS zu überschätzen.

* Am 19.Februar wurde desRASSISTISCHEN ANSCHLAGS IN HANAU VOR 1 JAHR gedacht.

* Laut Berliner Zeitung sind z.B. die für die Desinfektion vieler Orte gegen Corona zur Zeit besonders wichtigen Reinigungskräfte – zu 90% Frauen – selbst kaum geschützt.

Die deutsche Autoindustrie hat laut heute-Show 5 Mill. Finanzhilfe vom Bund bekommen (wegen Corona oder so). Gleichzeitig meldet VW 10 Milliarden Gewinn im Jahr 2020….

Ab dem 2. März 2021- jeden Dienstag: Eilmeldung | Der Newsflash mit Ari Gosch | auf www.podcast-eins.deund auf allen Portalen wie, Spotify, Itunes, Google Podcast, Amazon Musik und Castbox

