Effektive Schädlingsbekämpfung von Mäusen

Mausefallen und Ultraschall Nagetier-Vertreiber

Mäuse sind kleine Nagetiere, die niedlich anzusehen sind, aber als ungebetene Gäste im Haus, in der Wohnung, im Abstellraum oder im Keller großen Schaden anrichten und Krankheiten übertragen. Mit der richtigen Strategie gelingt es, Mäuse gezielt zu bekämpfen und schnell los zu werden.

Wie machen sich Mäuse bemerkbar?

Mäuse hinterlassen eine Vielzahl an Spuren, wie Kotkügelchen, angefressene Nahrungsmittel und Textilien und unangenehme Gerüche. Die Nager verwenden meist Wolle, Stoffreste, oder Teppichfasern, um ein Nest für die Aufzucht Ihrer Jungen zu bauen. Sie ernähren sich von allem, was sie in Küche, Speisekammer oder Lagerräumen finden können. Löchrige Verpackungen von Mehl, Zucker oder Reis und angeknabberte Kartons, können einen Hinweis auf Mäusebefall geben.

Die meist in der Nacht aktiven Tiere können zu später Stunde außerdem durch tapsende oder kratzende Geräusche auffallen.

Was lockt Mäuse an?

Besonders attraktiv für Mäuse sind Nahrungsmittel aller Art. Gut verpackte Lebensmittel, Konserven oder Vorräte in Gläsern, stellen jedoch ein Hindernis dar und schützen vor Mäusebefall. Eine durchdachte Vorratshaltung, ist daher die Grundlage zur Prophylaxe.

Mäuse haben einen guten Geruchssinn. Deshalb ist Müll ein weiteres Problem, wenn Sie Mäuse bekämpfen wollen. Mülltonnen, die nicht richtig geschlossen sind, sind für Mäuse attraktiv, denn der Geruch von Speiseresten lockt sie an.

Warum Mäuse auch eine Gefahr sind

Gleichgültig ob in Wohnräumen, im Abstellraum oder im Keller, Mäuse sind nicht nur sehr lästig, sondern können auch gefährliche Krankheiten auf den Menschen übertragen. Wer beim Aufräumen des Kellers oder Dachbodens mit Mäusekot in Berührung kommt, kann sich mit Krankheitserregern infizieren. Allein deshalb, ist es wichtig, Mäuse so schnell wie möglich zu vertreiben.

Mäuse wirkungsvoll bekämpfen

Wie erwähnt sollten Nahrungsmittel und Abfälle so aufbewahrt werden, dass diese für Mäuse nicht zugänglich sind. Bereiche die von Mäusen betreten werden können, wie zum Beispiel Keller, gehören ordentlich verschlossen. Risse oder Löcher im Mauerwerk und andere Öffnungen kann man ideal mit der rostfreien Nager-Stop Stahlwolle von SWISSINNO abdichten. Diese hat zum Vorteil, dass sie nicht durchfressen werden kann, äußerst stabil und langlebig ist und nicht rostet. Falls es nicht möglich ist einen Bereich zu versiegeln, dann empfiehlt es sich Mäuse mit Hilfe von Ultraschall fernzuhalten.

Moderne Technik macht auch vor der Schädlingsbekämpfung und der Vertreibung von Mäusen nicht halt. Auch auf diesem Gebiet hat SWISSINNO einige interessante Produkte im Angebot. Nagetiere haben, wie viele andere Tiere auch, ein sehr ausgeprägtes Gehör. Mit einem Gerät, das mit Ultraschallwellen arbeitet, können Sie Mäuse wirkungsvoll abschrecken.

Die hohen Töne und Frequenzen sind für Menschen nicht wahr zu nehmen, aber für die Nager äußerst störend. Bestellen Sie den mit Batterien betriebenen Ultrasonic Nagetiervertreiber und sorgen Sie so dafür, dass durch den akustischen “Mäuseschreck” die ungeliebten Mitbewohner schnell verschwinden. Das kleine Gerät kann überall platziert werden und ist mit zwei kleinen Lautsprechern ausgestattet, welche Hochfrequenz-Wellen aussenden.

Das innovative Schweizer Unternehmen SWISSINNO ist Ihr perfekter Partner, wenn es darum geht, Mäuse und andere Schädlinge zu bekämpfen. Zahlreiche effektive Produkte wie die Mausefalle PRO Supercat empfehlen sich für die Bekämpfung von Mäusen. Dieses moderne System ködert Mäuse und macht es Ihnen leicht die Nagetiere nach dem Fangen zu entsorgen.

Aber auch Lebendfallen hat SWISSINNO für Sie auf Lager. Die Lebendfalle MausHaus ist die perfekte Alternative, wenn Sie die Tiere lieber lebend fangen möchten.

Gleichgültig, ob Sie eine Mausefalle aus Holz bevorzugen oder zum Mäuse fangen lieber einen Nagetiervertreiber mit Ultraschall ausprobieren möchten, SWISSINNO ist der passende Partner. Überzeugen Sie sich selbst und informieren Sie sich über die diversen Möglichkeiten der Schädlingsbekämpfung, oder probieren Sie die Produkte direkt aus. Erhältlich sind diese in gängigen Onlineshops und im Fachhandel.

Das innovative Schweizer Unternehmen SWISSINNO SOLUTIONS AG setzt neue Maßstäbe in der Schädlingsbekämpfung. Durch globale Zusammenarbeit und die Einhaltung von höchsten Tierschutz-Standards, werden so Fallen konzipiert die möglichst effizient und artgerecht sind.

