Effektive Personalsuche in Düsseldorf und Dortmund

ACTIVE SOURCING in Essen und Bonn

In Zeiten, in denen Fachkräfte zur echten Mangelware geworden sind, ist es schwer geworden, geeignete Bewerber für die unterschiedlichsten offenen Stellen zu finden. Die Zeiten, in denen eine einfache Stellenanzeige online oder in der örtlichen Tageszeitung für eine Bewerberflut gesorgt haben, sind vorbei. Heute geht es vielmehr darum, durch Recruiting oder durch Active Sourcing eine große Zahl potentieller Kandidaten anzusprechen. Dabei geht es aber nicht nur um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Anders gesagt: Eine effektive Personalsuche in Dortmund, Essen, Düsseldorf oder Bonn findet wirklich geeignete Bewerber.

Für die Personalsuche in Essen, Dortmund, Düsseldorf oder Bonn kommt beispielsweise das Recruiting in Frage. Dieses lehnt sich an die erwähnte einfache Stellenanzeige aus vergangenen Zeiten an. Ein Recruiter betreibt das Prinzip der Stellenanzeigen auf einem neuen und höheren Niveau. Im Wesentlichen geht es darum, möglichst viele detaillierte Stelleanzeigen auf möglichst vielen und guten Online-Plattformen zu positionieren und so Bewerber zu generieren.

Die Personalsuche in Bonn, Düsseldorf, Essen oder Dortmund kann mit dem Active Sourcing aber noch einen Schritt weiter gehen. Hier geht es um potentielle Kandidaten, die aktuell noch in Anstellung sind und daher kaum auf Stellenanzeigen aufmerksam werden. Durch spezielle Tools, die auch auf die sozialen Netzwerke ausgerichtet sind, werden solche Kandidaten ermittelt und direkt angesprochen. Ziel ist die Motivation zu einem Wechsel.

Personalsuche in Düsseldorf, Bonn, Dortmund oder Essen ist mit Recruiting und Active Sourcing gleichermaßen eine echte Herausforderung, die nicht jedes Unternehmen stämmen kann oder möchte. LAS Recruitment bietet mit dem Recruitment Process Outsourcing die ideale Lösung an. Klassisches Recruitment und Active Sourcing übernehmen hochqualifizierte Mitarbeiter stellvertretend für das suchende Unternehmen. Diese Form der ausgelagerten Personalsuche in Dortmund, Düsseldorf, Essen oder Bonn geschieht immer in ständiger, enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Unternehmen und ist darauf ausgerichtet, im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit laufend neue Bewerberkandidaten zu finden.

Kontakt:

E-Mail: info@las-recruitment.de

Webseite: https://las-recruitment.de/

